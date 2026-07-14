Инженер: АПИ удобно се превръща във виновник всеки път, когато се случи нещо по пътищата

Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) удобно се превръща във виновник всеки път, когато се случи нещо по пътищата. Това каза в предаването „Лице в лице“ по bTV доц. Христо Грозданов, преподавател в Университета за архитектура и строителство и директор на Института за транспортна инфраструктура. Покрай зачестилите катастрофи с трагични последици стана актуална темата за качеството на мантинелите, за това кой ги произвежда и по какви стандарти.

По думите на инженера няколко са основните причини мантинелите да се превръщат в такъв проблем. „Първо, големият проблем не са само мантинелите сами по себе си, а това, че България на практика е монополизирала пазара си. Използваме само метални предпазни огради“, посочи той.

Доц. Грозданов сподели,че огромна част от държавите в Европейския съюз, а и извън него, използват смесен подход - мантинели, заедно със стоманобетонни предпазни огради тип „Ню Джърси“. „В крайна сметка по магистралите с интензивен трафик и скоростните пътища много често се предпочитат именно този тип предпазни огради“.

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„Не казвам нищо лошо за мантинелите. Когато са правилно изпълнени, поставени на правилните места и са с правилния клас, те вършат отлична работа. Но имахме няколко случая, в които мантинелите просто са безпомощни“, каза той.

По думите му преди 2 години АПИ е изготвила наредба, която на практика ограничава използването на други видове предпазни огради. „Освен това в обществените поръчки, които агенцията провежда, са заложени само ограничителни системи за пътищата от типа на металните мантинели“.

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„Големият проблем на тази наредба е, че в нея няма абсолютно никакво международно присъствие. Няма никакво участие и на научната общност. Аз бях включен в работната група, но нито веднъж не участвах в изготвянето ѝ по мои лични съображения, защото ми беше ясно какво ще се случи“, разказа доц. Грозданов.

Според него най-големият проблем е, че тази наредба е направена в рамките на АПИ. „Агенцията няма никаква роля да създава каквито и да било наредби, още повече такива, които действат и на територията на общините“.

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„80% от българските пътища, включително улиците, са на територията на общините. Не може АПИ да създава наредба, която след това да бъде качена на бюрото на министъра и той да я подпише. Без значение кой е министърът“, посочи той.

Според доц. Грозданов тази наредба трябва час по-скоро да бъде отменена и с активното участие на научната общност и на международните експерти да бъде изготвена нова наредба, каквато има навсякъде в Европа. „Опитът го има, не е толкова страшно“.

„Има стандарти. Трябва да се използват знанието, науката и международните експерти.Всяка година в България се събира елитът на световната пътна безопасност и го казвам най-отговорно“, сподели доц. Грозданов.

По думите му АПИ удобно се превръща във виновник всеки път, когато се случи нещо по пътищата. „Аз съм може би един от най-големите ѝ критици, но агенцията върши наистина много работа. Там работят много мои колеги – сериозни специалисти“.

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„Големият проблем е, че тя е поставена в някаква форма на зависимост и с почти нулева самостоятелност. Експертите в агенцията искат да свършат много неща, но нямат инструментите да го направят“, смята той.

„Много пъти тук обясняваме защо - или няма политическа воля, или няма финансов ресурс. Агенцията не трябва да бъде поставяна в такава ситуация. Напротив, ние като общество трябва да направим всичко възможно да помогнем на агенцията да си върши работата“, коментира доц. Грозданов.