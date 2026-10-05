Сигурен балотаж и две възможни изненади: "Алфа Рисърч" за президентския вот

37% е очакваната избирателна активност на база списъците на ЦИК на президентските избори на 25 октомври 2026 г., като при това положение със сигурност ще има балотаж. Това стана ясно от думите на Геновева Петрова от "Алфа Рисърч" по БНТ във връзка с електоралните нагласи преди изборите. Става въпрос за моментна картина чрез изследване на "Алфа Рисърч", проведено в периода 24 септември 1 октомври 2026 г. сред 1000 пълнолетни чрез пряко, стандартизирано интервю с таблети по домовете на интервюираните лица.

"Защо ще има балотаж? Никой от кандидатите не би преминал границата от 50 на сто. Може ли да претърпят динамика? Разбира се, че може", каза още Петрова.

Двете възможни изненади

Геновева Петрова прогнозира две изненади.

"Едната до активността, защото аз казах трудно, не невъзможно ще бъдат мотивирани повече избиратели да излязат да гласуват. Риск има от това активността да спадне до 2 млн. или под 2 млн. души. Тогава ще настъпи доста различна ситуация, която може да размести политическите пластове, защото сред активните и гласуващите може да очакваме най-твърдите партийни привърженици. Тогава битката ще бъде различна", коментира Петрова.

Проучването показва, че 30% могат да променят избора си, докато 70% са напълно убедени.

В тази връзка Петрова смята, че кандидатите до края на кампанията трябва да работят за ценностно-ориентирани избиратели, които към момента все още не са много убедени, тъй като рискът е да регистрираме още по-ниска активност. ОЩЕ: Накъде отиват избирателите на ГЕРБ и ДПС за президентския вот: Данни от Боряна Димитрова

Защо хората не искат да гласуват?

Според проучването най-голяма част от нежелаещите да участват във вота, които са близо 42%, казват, че са разочаровани от всички политици, а 26%, че няма кандидат, който да ги представлява, докато 9.5% споделят, че изходът на изборите е предварително ясен.

Сред хората, които казват, че нямат свой кандидат, са предимно избиратели на ГЕРБ, ДПС и десните, посочи още Петрова.

Електоралните нагласи сред твърдо решилите да гласуват

Водещите позиции са за кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова и Кирил Вълчев с 44,5%, следвани от двойката Андрей Гюров и Георги Кандев - 26.1%.

На трето място се нарежда двойката Костадин Костадинов с Петър Волгин. ОЩЕ: Първи социологически данни кой ще победи на изборите: Страшно много хора още се колебаят, очаква се висока активност