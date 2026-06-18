Увеличение на майчинските - да, но не сега: Социалният министър остави вратата отворена

Социалните плащания като помощи, пенсии и заплати са гарантирани от удължителния закон за бюджета и от този, който предстои да бъде приет за 2026 година. Няма да се намаляват социалните плащания, работната заплата и майчинството. Това заяви социалният министър Наталия Ефремова пред bTV. Направени са съответните предложения към Министерство на финансите за оптимизация на разходите на първо място за ефективност за бюджета, а на второ място - за влизане в бюджетните релси. Още: Ще стягаме ли коланите и гарантирани ли са социалните плащания: Какво ни чака след процедурата по свръхдефицит

По думите ѝ в бюджета за 2026 г. много трудно може да се направят повишения на каквито и да било разходи, включително и на майчинските.

"В момента не е подходящо да се правят в нито една система никакви промени, които водят до увеличени разходи, за да се стабилизират финансовите системи. Моята борба и предложение към следващия бюджет - 2027 г. ще бъде в посока подкрепа на майчинството и увеличението на парите за втората година, както и увеличаване на размера на обезщетението, което майката взима, когато се върне на работа, редом със своето възнаграждение", загатна Ефремова, но за следващия държавен бюджет за догодина.

Предстои да има и увеличен брой хора и семейства, които ще получат енергийни помощи.

Наталия Ефремова допълни още, че не може да се постигне единодушие със социалните партньори за промяна на начина, по който се формира минималната работна заплата. "Балансът трябва да изглежда така, че минималната работна заплата е най-ниското ниво на възнаграждение и ще се опитаме не само през производителността на труда, но и да се отчитат и факторите с покупателната способност, когато се определят нивата на минималните възнаграждения", каза още социалният министър.

Глътна въздух за младите хора в администрацията

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Ефремова добави още, че в социалното министерство има около 5% незаети бройки в администрацията. "Няма да допуснем такъв тип съкращения, от които хората да усетят липсата на подкрепата на държавата", увери социалният министър.

Според нея правителството не може да съпоставя възнагражденията на социалните работници с тези в държавната администрация. "Първо трябва да се направи функционален анализ и това, което по-малко се знае в обществеността е, че предстои да бъде транспонирана директива за ранно заплащане между мъжете и жените при равни права", каза Наталия Ефремова.

Според нея най-добрият вариант е да има поетапно приключване на трудовата дейност на по-опитните хора. "Моментното им освобождаване би обезкървило администрацията. Всяко едно прекратяване на трудовия път, е гарантирано с едни доста сериозни плащания като дължими такива, като натрупани отпуски", посочи социалният министър.

Поептано ще бъдат освобождавани пенсионерите, работещи в администрацията, като ще бъде освободен въздух за по-млади хора.

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