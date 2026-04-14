Анализирайки предстоящите избори в България, известният руски вестник "Независимая газета"* нарича Румен Радев "аналог" на Виктор Орбан, чието правителството се оказа доносник на Москва и изпълнител на поръчките на Русия на ниво ЕС. Неслучайно Орбан се възползваше от правото си на вето върху ключови решения на Брюксел, включително финансовата подкрепа за Украйна и санкциите срещу Русия. Изданието обаче продължава, че според повечето западни анализатори "българският Орбан", както го наричат, представлява същата опасност за единството на ЕС, както и унгарското.

"В случай на победа на партията, водена от Радев, външната политика на България вероятно ще се промени: София вероятно ще стане толкова "неудобна" за Брюксел, колкото и Будапеща", смята "Независимая газета".

Проруските възгледи на Радев

"Независимая газета" припомня, че Радев е избран за президент два пъти, като и двата пъти победата му е била безспорна, а неговите "проруски възгледи" са изиграли важна роля в това.

През 2021 г., по време на изборната кампания, Радев всъщност призна Крим като руски; постоянно наричаше Русия "освободителят на българския народ"; обяви, че не може да бъде враг на България; каза, че антируските санкции на ЕС са безсмислени и неефективни. През май 2024 г. той твърдеше, че Киев няма да може да спечели и многократно подчерта необходимостта от връщане на диалога с Москва, призовавайки за дипломатическо решение на украинския конфликт и открито подкрепяйки мироопазващите инициативи на Доналд Тръмп, пише още прокремълският вестник.

Сега Радев също избягва всичко, което би могло да показва неговата "проруска ориентация". Някои експерти казват, че това се дължи на някаква сделка, която той може да е сключил с Брюксел, твърди "Независимая газета".

Очакванията на Москва

Вече е ясно, че бившият президент ще трябва да направи труден избор – между коалиция с проевропейски (корупционни) или проруски (несистемни) сили. Съюз с първия ще дискредитира Радев в очите на българската общественост, а сделка с втората ще усложни отношенията с ЕС. Но независимо какво избере Радев, съдейки по начина, по който последователно и твърдо се изказваше в подкрепа на Москва, намирайки смелостта да не приема всички инициативи на Брюксел, българската външна политика по време на неговото управление ще стане по-малко отстъпчива към европейските предписания.

Радев е традиционалист, който е скептичен към европейската интеграция. Неговото политическо кредо е да маневрира между световните центрове на властта, за да осигури интересите на малка България. Трудно е да си представим какво би трябвало да се случи, за да може Радев, бивш военен, да го промени.

Радев се е възползвал от служебните кабинети

Ориентираното с внимание към Кремъл издание анализира политическата ситуация в България, нестабилността и спиралата от избори, като отбелязва, че Радев е "успял да се възползва от това, за да укрепи позицията си, като назначи технически кабинети, които реално управляваха България през последните години".

Къде са "разочарованите от демокрацията граждани"?

Изданието коментира рейтинга на Радев, но отбелязва, че неговият антирейтинг е най-нисък. "Независимая газета" счита това за "голямо постижение в страна на граждани, разочаровани от демокрацията и политиците, в която се е превърнала България".

* Собственикът и главен редактор на "Независимая газета" Константин Ремчуков е фигура, която е част от руския политически елит (бил е председател на Общинския съвет в Москва). Затова вестникът държи редакционна линия на "умерено критичен"