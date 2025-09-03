Ветото на Радев за държавните имоти: Президентът без човек в парламента, а Костадинов с изключение, за да го брани

Водещата правна комисия в 51-ото Народно събрание не се съобрази с президентското вето срещу приетите в последния работен ден на депутатите промени в Закона за държавната собственост. В мотивите си президентът счита, че приетите промени "отнемат установени в закон гаранции при осъществяване на определени разпоредителни сделки с имущество, поверено на държавата". "За" повторното приемане на законопроекта и за заобикаляне на ветото гласуваха 11 депутати, "против" -5 и с 1 глас "въздържал се".

Припомянме, че преди това опозицията алармира, че с въпросните текстове поставят на бързата писта продажбата на около 4400 имота с отпаднала необходимост, включително коминът на "Пирогов", терени по Черноморието, части от язовири, защитени местности, имоти в природни паркове и на държавната граница. Поправките позволяват раздържавяване на обекти от забранителния списък без решение на Народното събрание – включително пристанищата във Варна и Бургас, части от лечебни заведения, имоти на "Български пощи" и БДЖ.

Нещо, което от правителството отрекоха и поясниха, че става въпрос за изготвяне на списък с имоти с отпаднала необходимост, а не за продажба. ОЩЕ: Радев наложи вето на спорните промени за екооценките

Дебатите: Без човек на президента

Дебатите преминаха без представители на президентската институция, но за сметка на това депутат на Костадин Костадинов, който обяви, че проруската му партия напуска парламента, дойде да защитава държавния глава. "Възраждане" напускаме парламента и отиваме при българския народ, но аз идвам тук при вас от името на нашата партия, която изразява най-добре народните въжделения", каза Златан Залатанов и апелира да се подкрепи ветото на президента и този закон да не се приема в пленарна зала.

От ПП-ДБ обявиха, че и при повторното гласуване няма да подкрепят законопроекта, като напомниха, че не са ги подкерпили при приемането им в пленарна зала.

Снимка: БГНЕС

"Искам да акцентирам върху две теми - изцяло споделяме и поддържаме тезата, която заявихме при разглеждането на закона, че с измененията на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, с които се дава възможност да бъдат приватизирани обособени части от така наречения списък на търговските дружества, се създава условие за заобикаляне на закона", смята още Надежда Йорданова.

Според МЕЧ този закон е приет от управляващите, за да се спомогне разпродажбата на 4400 български имота.

"Тук не става дума за продажба на имоти, а за такива с отпаднала необходимост", каза Бранимир Балачев от ГЕРБ. От управляващата партия обявиха, че са против ветото на президента, като определиха мотивите му като противоречиви.

От "ДПС - Ново начало" в лицето на Хамид Хамид също посочиха, че ще подкрепят повторното приемане на закона и приканиха всички да го направят. Колкото до продажбата - Хамид анонсира, че скоро "ДПС - Ново начало" ще внесе законопроект за пълна забрана за продажба на държавно имущество. ОЩЕ: Списъкът с държавните имоти изчезна и от регистъра с търговете: Боян Юруков с нов сигнал за хаоса около продажбите им