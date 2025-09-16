Как ще изглежда работата на Националния борд по водите: Говори регионалният министър (ВИДЕО)

"Виждаме работата на борда в две направления - конкретни решения за проблемните региони и стратегически дългосрочни решения за цялата страна, които искат работата по тях да е започнала от вчера", коментира регионалният министър Иван Иванов след предварителното заседание на Националния борд по водите. Регионалният министър изтъкна, че работата на борда ще включва още целенасочени инвестиции във ВиК мрежата, разработване на нови водоизточници и управление на речните корита.

"Важна част от дейността е качеството на водата, не само нейното наличие. Вода има и за промишлени нужди, която не може да бъде пусната в експлоатация за питейно-битови нужди и всички тези действия изискват експертизата да бъде обединена, целенасочена и именно това е причината за създаването на този борд. Очакваме всички засегнати лица, институции, включително извън изпълнителната власт, да участват активно при вземането на решенията и най-вече в тяхното изпълнение", коментира Иванов. ОЩЕ: Пеевски поиска, управлението ще изпълнява: Национален борд по водите трябва да създаде МС, решиха депутатите

Смисълът от Националния борд

Според него Националният борд по водите ще даде много по-голяма яснота и устойчивост по отношение на водите.

"Както каза министър-председателят - решенията на проблемите ще бъдат добре адресирани. Колкото и добре да общуват министерствата помежду си, винаги ще имам паралелни действия и различни стратегия, което води до сегашната ситуация", коментира Иванов и каза, че целта е да се излезе от тупика.

Кога ще заработи?

Вицепремиерът Атанас Зафиров обяви, че Националният борд предстои да бъде структуриран на Министерски съвет, да се избере негов ръководител и най-вероятно ще бъде свикан още следващата седмица.

"Днес се проведе предварително заседание на Националния борд по водите, създаден с решение на Народното събрание. Утре на заседанието на Министерски съвет предстои да бъде уточнен и персоналният състав на Националния борд по водите", каза още Зафиров. ОЩЕ: Извънредната инициатива на Пеевски за Борд по водите се изстреля скоростно - премиерът свика първо заседание