Управляващите отказаха на Пеевски в парламента да има комисия "Петрохан"

Народното събрание отхвърли предложението на "ДПС-Ново начало" за създаване на временна парламентарна комисия, която да разследва всички факти и обстоятелства около случая "Петрохан" и дейността на т.нар. Национална агенция за контрол на защитените територии (НАКЗТ).

Предложението не събра необходимата подкрепа, след като депутатите от "Прогресивна България" се въздържаха, а ГЕРБ отново отсъстваха от пленарната зала. В подкрепа на комисията гласуваха ПП и ДБ.

От формацията на санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания Делян Пеевски настояваха временната комисия да провери дейността, финансирането, институционалните връзки и евентуалното влияние върху държавни органи на НАКЗТ и свързани с нея лица и организации. Според вносителите трябва да бъдат изяснени и обстоятелствата около нерегламентираната дейност на групата, действала в района на бившата хижа "Петрохан".

В мотивите към предложението от ДПС посочват, че случаят отдавна е излязъл извън рамките на обикновено криминално разследване и вече има сериозен обществен и институционален отзвук.

Според партията публикувани разследвания и анализи поставят въпроса дали разглежданата група е изолирана общност или част от по-широка мрежа с влияние в политическия, икономическия и обществения живот.

Дебатът

По време на дебатите Божидар Божанов припомни, че още в предишния парламент ПП-ДБ многократно са настоявали за пълно изясняване на случая и затова "Демократична България" ще подкрепи предложението.

"Христо Иванов не познава никакви Лами и нищо не е консултирал с тях. Атаките срещу АКФ и служебните министри са с ясни мотиви - това са министрите, които атакуваха купуването на гласове на ДПС", заяви съпредседателят на "Да, България".

От "Прогресивна България" също заявиха, че истината по случая трябва да бъде разкрита, но поставиха под съмнение ефективността на подобна парламентарна комисия.

Красимир Иванов от ПБ коментира, че по разследването са били допуснати множество процесуални грешки, а институциите досега не са си свършили работата.

"До момента МВР, съдът и прокуратурата не са работили както трябва. Убеден съм, че с новото ръководство на МВР това ще стигне до своя край. Създаването на временна комисия няма да реши нищо, защото парламентът не е правораздавателен орган", заяви той.

Бившият премиер Николай Денков от ПП обвини ИТН, че в предишния парламент са действали като "изпълнители на поръчки" на ДПС по темата.

"Тази огромна човешка трагедия бе използвана по най-грозния и вулгарен начин от ИТН под ваше ръководство. Затова бяха наказани и вече ги няма в тази зала. Ако и вие продължите по същия път - също ще изчезнете", заяви Денков.

Той подчерта, че ПП ще подкрепят създаването на комисията и ако тя бъде сформирана, партията ще настоява за пълно изясняване на случая.

Велислав Величков обяви, че няма да подкрепи решението на парламентарната си група и ще гласува "въздържал се", тъй като не е съгласен с обхвата на предложената комисия и смята, че предметът ѝ е твърде ограничен по отношение на институциите.

Лидерът на парламентарната група на ПБ Петър Витанов пък заяви, че "парламентарното мълчание ще бъде знак за уважение към скърбящите майки".