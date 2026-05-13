Кабинетът "Радев":

"Шефът на ДАНС не обслужва Пеевски": Мирчев обясни падането на охраната му от НСО (ВИДЕО)

13 май 2026, 13:23 часа 575 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев видя връзка в падането на охраната на Делян Пеевски и смяната на шефа на ДАНС. Той напомни, че преди 10 дни е имало заседание на комисията, която трябва да преценява, но тя е решила охраната да продължи да съществува, а разликата от тогава и днес е само шефът на ДАНС. "Шефът на ДАНС не обслужва Делян Пеевски. Това означава, че това са политически решения, които не се базират на професионални и експертни оценки. Въпреки че всички знаят, че сигналите са фалшиви", коментираа още Мирчев. 

ДБ: Охрана след фалшив сигнал

"Преди малко повече от година ние първи дадохме факти, че охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски, която имат от НСО, е по повод на фалшив сигнал за агенти на руското ГРУ, които са дошли в България с цел извършване на покушения срещу политически лидери", добави още Мирчев. 

Той напомни и за законодателната инициатива на "Демократична Бългтария", които не бяха възприети от управляващите. "Ние предложихме със закон НСО да не се превръща в преторианската гвардия на властта", добави Мирчев. 

 

Доходите на Пеевски

Според "Демократична България" от тук нататък трябва да се погледне към сериозните неща, а именно доходите на Пеевски. 

"Ако има журналист в България, който да се интересува от това нещо - поглежда в Търговския регистър фирмите, поглежда в КПКОНПИ декларациите и вижда голямата разлика. Никой не се вълнува от тази работа", добави Мирчев. 

Той заяви, че от "Демократична България" са опитали да има такава комисия в парламента. От думите му стана ясно, че те ще подкрепят и да има временна комисия по случая "Петрохан".

Атанас Атанасов НСО Ивайло Мирчев 52 Народно събрание
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
