За да няма репресии: ДБ предлагат съдебен контрол на 72-часовото прокурорско задържане (ВИДЕО)

"Демократична България" внасят изменения в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), които предвиждат въвеждане на бърз, ефективен, съдебен контнрол на 72-часовото прокурорско задържане. Това обяви депутатът и заместник-председател на ДСБ Йордан Иванов пред медиите в парламента. Целта на законодателната инициатива е да няма репресии от страна на прокуратурата. "В България неведнъж сме свидетели на откровена репресия от страна на прокуратурата и едновременно с това страната ни търпи редица осъдителни решения в хода на десетилетия по този въпрос, свързан с човешките права. Поради това предлагаме да се въведе съдебен контрол", заяви Иванов.

Припомняме, че варненският кмет Благомир Коцев беше арестуван в продължение на месеци след наложена 72-часово задържане, което прерасна в постоянна мярка "задържане под стража", която беше отменена едва от Варненския окръжен съд, след като ВКС върна делото по компетентност. По-късно Софийският районен съд обяви за незаконен 24-часовия арест на Благомир Коцев. ОЩЕ: Полицейският арест на Благомир Коцев е бил незаконен

Готвят се още промени в НПК

Бившият правосъден министър и депутат от "Демократична България" Атанас Славов обяви, че предстоят още няколко предложения по НПК. Те са свързани с изпълняване на решение по Европейския съд по правата на човека.

"На първо място инициатива във връзка с ограничаване използването на СРС, въвеждането на еадекватен съдебен контрол за тях", каза още Иванов. ОЩЕ: Изненада: Съдебната реформа тръгна по мед и масло в правна комисия