09 декември 2025, 15:50 часа 295 прочитания 0 коментара
Властта (не) чува: Празни столчета на управляващите по време на Powers Summit 2026

"Чухме, че няма да стане по този начин. Чувам обаче, че няма особено разлики в последните три години в това, което се представя. При мен на сцената липсват основните играчи. Идвам от бюджетна комисия, където бе приет на първо четене бюджета за 2026 г. Има опит за реформа с т.нар. електронна здравна карта, който обаче е доста несполучлив. Съгласен съм, че трябва да има инвестиции, но те трябва да са умни. Освен тях трябва да решим ключовия проблем - слонът в стаята е липсата на персонал и на медицински кадри."

Това каза депутатът от "Продължаваме промяната" Васил Пандов в панела "Здравеопазването като елемент от Националната сигурност и системен приоритет" по време на петото издание на гранд форума Powers Summit 2025: "Власт, чувай!" във вторник. Събитието промени сериозно програмата си заради провеждането на извънредните парламентарни комисии по разглеждане на първо четене на прекроения проектобюджет 2026 и след многохилядните протести в редица градове у нас, предава репортер на Actualno.com на място. Годишният диалог между бизнеса и властта в темите сигурност и иновации, енергетика, здравеопазване, образование и конкурентоспособност се състоя при отстъствието на ключови министри и председатели на ресорни парламентарни комисии от управляващото мнозинство.

Именно в здравната дискусия властта отъстваше, след като депутатите проф. Костадин Ангелов (ГЕРБ-СДС) и Йордан Цонев (ДПС-НН) отстъстваха от дебата със здравната индустрия и бизнеса. Все пак обаче д-р Пламен Русев, който е изпълнителен председател на "Webit.Foundation" подчерта, че всички искания и предложения на бизнеса и индустрията през целия ден във всички дискусии са изпратени към управляващото мнозинство и се поддържа постоянна комуникация с тях с цел да се осъществи всичко предложено.

"Една здравна стратегия има смисъл само тогава, когато има дългосрочна цел за развитието на системата. Здравната стратегия у нас се прие преди година единодушно в целия парламент, но след това тя бе пъхната в едно чекмедже на администрацията, където стоя допреди месец. Няма как да получим смислена оценка, ако не следим всеки месец докъде е напредъкът. Ако има разум, ще се подходи към тази система надпартийно и безпристрастно. Нямаме особени разлики в приоритетите на политическите ни програми. Разликите са в начините, по който се изпълняват тези документи", каза от своя страна депутатът от "Демократична България" д-р Александър Симидчиев.

"Властта я няма. Ние ще си кажем отново нашите си неща и теми за ранна превенция и диагностика, за здравеопазването като елемент на националната сигурност и т.н., но в залата в момента е само депутата д-р Александър Симидчиев, който не е в управляващото мнозинство в момента. За трета година говорим едно и също на Powers Summit. Която власт не чува, ще чуе викове и вероятно свистенето на павета, летящи към тях", каза малко по-рано в дискусията Димитър Маринов от Българския фармацевтичен съюз.

По-рано през деня сред отсъстващите от своите панели бе и основния говорител в панела "Енергийният щит: Изграждане на устойчивост във времена на несигурност" в лицето на Делян Добрев (ГЕРБ) като член на енергийна комисия. Въпреки потвърдената първоначално програма за сравнително кратко време от участие отпаднаха още и премиера Росен Желязков, вицепремиера Атанас Зафиров, министрите на отбраната и на енергетиката Атанас Запрянов и Жечо Станков, както и Павела Митова (ИТН) и опозиционния лидер Асен Василев (ПП).

Ивайло Илиев
