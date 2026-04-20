Вотът зад граница: Масово гласуване без предварителна регистрация

Малко под 200 000 са гласувалите в чужбина български граждани, 53 000 са гласували с машини. От тези 200 000 гласоподаватели, 156 000 или 81% са били без предварителна регистрация и са подали заявления за гласуване в изборния ден, което е забавило процеса. Това съобщи служебният министър на външните работи Надежда Нейнски на брифинг в МВнР във връзка с гласуването в чужбина на предсрочните парламентарни избори, които се състояха в неделя.

Тя информира, че в Турция от разкрити 27 секции след края на изборния ден гласуването е продължило в седем секции, поради опашки от желаещи.

Във Великобритания пет секции са работили с удължено работно време, като всичките са били в Лондон. В Испания в една секция е продължило гласуването след 20:00 часа, в Сърбия – в две, в Норвегия – в една.

Нейнски добави, че продължава броенето на бюлетините от последните секции в САЩ.

Нейнски увери, че са положени максимални усилия всеки български гражданин да може да упражни правото си на глас. "Имаме изключително висока активност, но не можем да ви дадем все още данни, тъй като все още ЦИК ги обработва", добави тя.