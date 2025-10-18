Войната в Украйна:

"Всички искат правителство, ама Борисов сам да каже какво да правим": Лидерът на ГЕРБ на мач в Габрово (ВИДЕО)

"Всички от една страна казват да има правителство, да не се ходи на избори, ама Борисов сам да каже какво иска да правим. Какво повече да направим - ето ти осветление трева, писти, хората дошли да гледат. Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в Габрово, където присъста на футболен мач и където откри новото осветление на стадион „Христо Ботев“. От своя страна кметът на Габрово Таня Христова му каза, че на силните хора все им дават задачи и все ги критикуват. 

Припомняме, че в началото на седмицата Борисов беше ядосан, че председателят на парламента Наталия Киселова ходи по празници и на мачове. Той предложи преформатиране на кабинета, а "ДПС - Новон начало" обявиха, че са готови да поемат отговорност, а БСП, че чакат мандатоносителят в лицето на ГЕРБ да реши какво ще прави и че са готови за преговори. ОЩЕ: "ГЕРБ - 26-ти, Киселова и череша, Божанов с пърхот": Борисов с нов моноспектакъл (ВИДЕО)

Заслугите на ГЕРБ за стадиона

Междувременно кметът на Габрово Таня Христова подари тениска на Борисов и му благодари за помощта за стадиона, като тя отчете, че финансирането е дошло по време на негово правителство. Лидерът на ГЕРБ обаче не облече тениската, защото на нея има реклама на компания за хазарт.

Борисов ѝ каза, че вицепремиерът Томислав Дончев също има пръст в това, а тя му отвърна, че "Дончев футбол не рита". 

"Община Габрово кандидатства за изграждане на осветление на стадиона по време на нашето управление, а инвестицията е на стойност 1 484 339 млн.лв. Днес резултатите са видими - четири 40-метрови стълба, 120 LED осветителни тела и осветеност, която отговаря на всички международни стандарти", отчете после Борисов в социалната мрежа. 

Той подчерта, че когато ГЕРБ управлява, се строи - стадиони, спортни зали, инфраструктура. "Докато други говорят, ние показваме резултати", посочи още лидерът на ГЕРБ. ОЩЕ: "Не е време за избори": Желязков и Борисов обявиха следващите ходове на ГЕРБ с Пеевски

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
