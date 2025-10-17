"Не е време за избори": Желязков и Борисов обявиха следващите ходове на ГЕРБ с Пеевски

"Не е време за избори, те няма да решат нищо - те няма да помогнат за изграждането на стабилен социален мир. В българския парламент няма нито спокойствие, нито здрав разум. Необходимо е обществото да се успокои, ако е възможно, а изборите не са гаранция за това." Това каза премиерът Росен Желязков след края на заседанието на Изпълнителната комисия на ГЕРБ, която събра областните координатори на партията, министри, народни представители и кметове.

"Проведох разговори с ИТН и БСП. Те изразиха готовност да подходят отговорно към това правителството да има своята сериозна политическа опора в коалицията, но отговорността не трябва да се носи само от ГЕРБ. Нуждаем се от стабилно парламентарно мнозинство с много ясен ангажимент", каза той по повод разразилата се политическа криза в управленското мнозинство след изявлението на лидера на мандатоносителя Бойко Борисов във вторник. Редом до самия него са градоначалниците на Бургас - Димитър Николов, на Пловдив - Костадин Димитров, на Велико Търново - Даниел Панов, на Търговище - Дарин Димитров и на Смолян - Николай Мелемов.

От думите на премиера стана ясно, че в понеделник предстоят нови срещи. "Отговорността трябва да не е пропорционална, а да е еднаква за всички, които носим отговорност", подчерта премиерът.

"Както онзи ден каза лидерът на партията - гърбът му е широк и много хора се пързалят върху него. Това е точно така. ГЕРБ понася и отговорността и негативите. Видяхте, че реактивността на правителството беше изключително добра. Мисля, че в рамките на кабинета се работи координирано и с необходимата отговорност. Така беше до началото на новия политически сезон", обясни още Желязков.

С видимо по-спокоен тон от последния си монолог пред парламентарната група и без да споменава нито веднъж бъдещата роля на "ДПС-Ново начало" в преконфигурирането на властта в първите десет минути от изявлението си самият Борисов обяви категорично: "Партията не иска да ходи на избори", каза той с поредица от критики към ПП-ДБ и президента Румен Радев.

Според него Радев бил гневен, защото не може да отговори на въпроса за договора с "Боташ", по който плащаме всеки ден по 1 млн лв. на турска та кампания. "Ние постъпихме отговорно и направихме правителство. Това е петото, което сглобяваме. Всяко е по-сложно и по-сложно. Сглобката беше една от най-сложните. Тогава си бяхме достатъчни с ПП и ДБ. Тогава те искаха да ме пенсионират, но се сдобихме с най-младия пенсионер премиер - Кирил Петков. Асен Василев ги пенсионира с Лена много бързо. Тогава те доведоха ДПС", обясни Борисов. "Тогава те говориха за ДПС и Делян Пеевски, за променения и готиния човек. Няма да забравя, когато седнахме в специалната стая с Кирил Петков и Делян Пеевски, за да водим разговор със Зеленски. Тогава те не знаеха ли кой кой е на тази маса", попита бившият премиер.

"Аз мога да понеса колкото искат да говорят за Пеевски и Борисов. Аз от 20 години познавам Делян Пеевски и знам на какво мога да разчитам. И той се съобразява с мен. Помолих г-н Желязков да отиде и да се срещне с ИТН и БСП, които са подписали кордон срещу Пеевски, да им каже, че аз мога да понеса да говорят, колкото искат за мен и за Делян Пеевски", обяви той и потвърди спекулациите, че действително предстои среща с ДПС.

"С Пеевски трябва да се говори право в очите. Останалите, които искат или не искат това да се случи, да дадат друг вариант. Аз друг нямам. Исках ПП и ДБ да предложат нещо. Те не предлагат. Или се прави нещо в рамките на парламента, да си подбереш мнозинство, с това мнозинство да изговорите кой проект на бюджета ще се подкрепи, и ако тогава имаме "Да" за бюджета, договорим ли се с останалите колеги, действаме", сподели той. "Ако ПП и ДБ вчера бяха казали, че са готови да подкрепят, те казаха точно обратното. Не казаха и втория вариант, ако ние направим четворна коалиция с ДПС-Ново начало, те каква коалиция ще направят - с "Възраждане", МЕЧ и "Величие". Това са единствените варианти, иначе февруари в зимата сме на избори", предупреди още Борисов.