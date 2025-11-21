Студио Actualno:

"Възраждане" атакуват в КС последните законови промени за "Лукойл"

21 ноември 2025, 15:47 часа 287 прочитания 0 коментара
"Възраждане" атакуват в КС последните законови промени за "Лукойл"

Проруската партия „Възраждане“ е събрала необходимите подписи и сезира Конституционния съд с искане за обявяване на противоконституционни текстове от Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и нефтени продукти, добил популярност като „Закона за Лукойл“. Това стана ясно от думите на лидера на партията Костадин Костадинов в парламента. Под искането на "Възраждане" са се подписали и депутати от МЕЧ и „Величие“. 

Припомняме, че промените дават възможност особеният управител да има пълен контрол върху активите на рафинерията в Бургас, включително правото да ги продава. Законът беше прокаран с бързина, невиждана дори за кризисни ситуации, само часове след като Министерството на финансите на САЩ отхвърли сделката за активите на "Лукойл" с швейцарската компания Gunvor, определяйки я като "марионетка на Кремъл".

Мотивите им

Според Костадинов измененията, приети от ГЕРБ и ДПС, представляват опит държавата да придобие контрол върху частна собственост в „Лукойл Нефтохим Бургас“.

 „Ние считаме, че това е нарушение на Конституцията. Едно от основните права, които Конституцията дава на всеки български гражданин, е именно да има неприкосновена частна собственост“, поясни Костадинов.

Припомняме, че сходно мнение и ма и президентът Румен Радев, който каза, че особеният управител в "Лукойл" е извън закона. ОЩЕ: Особеният управител на "Лукойл" е "извън закона": Румен Радев не каза дали ще сезира КС

Рисковете за България

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Костадинов е на мнение, че, ако законът остане в сила, България рискува да бъде осъдена по множество дела, тъй като свързаните компании могат да предявят искове.

„Няколко са компаниите, които оперират в България. Всяка една от тях ще претендира за огромни щети в размер на милиарди левове. И точно поради тази причина се надявам Конституционният съд максимално бързо да излезе с решение по казуса, защото всеки ден, в който той не се произнесе, ще ни коства милиарди“, заяви Костадинов. 

Припомняме, че за рискове предупреди и посланикът на Русия в България Елеонора Митрофанова. Тя отправи остро предупреждение към българските власти, заявявайки, че страната "постъпва много рисковано" и "създава опасен прецедент" с последните си действия по отношение на "Лукойл". ОЩЕ: Окончателно: Управляващите приеха набързо национализацията на активите на "Лукойл"

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Лукойл Конституционен съд Възраждане Костадин Костадинов 51 Народно събрание
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес