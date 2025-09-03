Войната в Украйна:

За ГЕРБ "опитът за унищожаване на партията" завършил с "опит за унищожаване на парламентарната демокрация"

"Опитът за унищожаване на ГЕРБ завърши с опит за унищожаване на самата парламентарна демокрация. Тя бе подложена на изпитания заради политическата безпомощност на онези, които заявиха всеобхватна промяна, но не успяха да създадат устойчиво правителство с работещ парламент."

Това гласи част от декларацията на ГЕРБ в началото на есенната пленарна сесия, прочетена от депутата от партията Тома Биков. Припомняме, че на старта на новия политически сезон вече има заявка за нов пети вот на недоверие. Същевременно с това продължава противопоставянето между президентската институция и изпълнителната власт по отношение на назначенията в ДАНС и МВР.

"Управлението дойде след 4 години на политическа криза, което бе достатъчно време за всички наши опоненти да покажат качествата си, така и възможностите, които могат да отворят пред страната. Този период остана в миналото с гръмки фрази и заклинания и с нито едно конкретно политическо действие в полза на обществото", обясни Биков.

В декларацията си ГЕРБ отново потвърдиха заявката си за 4-годишен мандат на правителството, защото единствената алтернатива била "хаосът, безотговорността и некомпетентността". От партията са наясно, че нямали подкрепа нито от опозиционните субекти, нито от президентската институция по отношение на основния приоритет - приемането на единната европейска валута.

"Не считаме властта за привилегия. Очертават се перспективите, които предлага фрагментираната парламентарна опозиция. От една страна - извеждане на България от цивилизационната зона на Европа, от другата страна са концентрирани в разрешаването на вътрешнопартийни проблеми, свързани с екзистенциална криза на лидерството, предизвикана от няколко последователни изборни провала", обясни още Биков.

Ивайло Илиев
