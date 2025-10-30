Заради 24 000 лева заплати в съда: ДБ предлага таван на бонусите в бюджетната сфера

"Да, България" внесе предложение за изменение на Кодекса на труда, според което допълнителните възнаграждения за членовете и ръководителите на органи, избирани от парламента, не трябва да надвишават една брутна месечна работна заплата годишно. Новината идва на фона на напрежението около параметрите на бюджет 2026 и на фона на изтеклата информация, че членовете на ВСС взимат 23 824 лева на месец, без да плащат осигуровки.

“С това ще ограничим възможностите за злоупотреба с прекомерно или необосновано допълнително възнаграждение, ще повишим прозрачността и отчетността и ще укрепим връзката между възнаграждението и постигнатите резултати”, пишат вносителите на законодателната промяна.

Ако поправката на “Да, България” бъде приета, тя ще засегне членовете и ръководителите на органи, избирани изцяло или частично от Народното събрание, членовете на ВСС, главният инспектор и инспекторите към ИВСС, държавните служители и съответните администрации, членовете на органите за управление и контрол на публичните предприятия.

Допълнителните възнагражденията на държавните служители за постигнати резултати не могат да надвишават 20% от годишните им заплати, в противен случай е необходимо изрично решение на Съвета за административна реформа. Предложената законова промяна е част от пакета от десни мерки на “Да, България” за ограничаване на публичните разходи, пишат още от формацията.

