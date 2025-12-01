Ароматен лаврак за Никулден – традиция, вкус и здраве в една чиния

Никулден е един от най-почитаните зимни празници в България – денят, в който не само отдаваме чест на Свети Николай Чудотворец, но и на трапезата се събират близки и приятели около специално приготвена риба. Според традицията рибата е задължителна, защото Свети Николай е закрилник на моряци, рибари и пътуващи по вода. Макар най-типичният избор да е шаран, през последните години все повече хора заменят или допълват празничното меню с по-леки, фини и ароматни риби – и лавракът се превръща във фаворит.

Тази благородна средиземноморска риба има нежно бяло месо, което запазва сочността си дори при печене, а деликатният ѝ вкус позволява разнообразни кулинарни интерпретации. Лавракът е идеален за празнична трапеза – едновременно традиционен, но и модерен избор, който впечатлява с визия и аромат. Ако търсиш по-изискано ястие за Никулден, или просто вкусна и здравословна рибна вечеря, тази рецепта е перфектна основа.

Рецепта за лаврак с аспержи и песто

Необходими продукти:

8 филета от лаврак ( 4 риби)

16 броя аспержи

10 броя чери домати

4 с.л. зехтин

50 грама орехи или кедрови ядки

2 с.л. пармезан

Връзка пресен босилек

Сол

Начин на приготвяне:

Овкусяваме филетата лаврак със сол и пипер и навиваме всяко на руло. Поливаме с малко зехтин и ги слагаме във фурната да се пекат 15 мин на 180 градуса. Междувременно приготвяме пестото, като в блендер или с пасатор смиламе пармезана, босилека, зехтина и кедровите ядки. В тиган с малко мазнина сотираме аспержите и чери доматите. Овкусяваме със сол и черен пипер. Сервираме лаврака с готовите аспержи и песто.

Полезни свойства на лаврака

Освен че е изключително вкусен, лавракът е и една от най-здравословните риби, които можем да включим в менюто си.

Източник на омега-3 мастни киселини, които подпомагат работата на сърцето, мозъка и намаляват възпалителните процеси в организма.

Богат на висококачествен протеин, който подпомага мускулите и засища дълготрайно без излишни калории.

Съдържа витамини B6, B12 и D, както и важни минерали като фосфор, селен и магнезий.

Ниско съдържание на мазнини, което го прави подходящ за хора, които спазват здравословен режим или диета.

Тази комбинация прави лаврака отличен избор както за празнично, така и за ежедневното меню. Дори при по-ароматни рецепти с билки, лимон или зеленчуци, той запазва своите полезни качества и лекота.

Калорийна стойност

Средна порция печен лаврак (около 150–180 гр) съдържа приблизително:

160–200 калории

30–32 гр протеин

4–5 гр мазнини

0 гр въглехидрати

Това го прави изключително подходящ за хора, които искат да се хранят пълноценно, но и да поддържат добра форма.