Телешки бузи BILLA Premium със сос от червено вино, шалот и печена целина

Има ястия, които изглеждат като часове работа в кухнята, а всъщност изискват само правилния продукт и малко търпение край тигана. Телешките бузи са точно такова - богати, с дълбок вкус и текстура, която се постига трудно, ако не знаеш как. Кулинарната рубрика на BILLA издава тънкостите при приготвянето им.

BILLA Premium Beef Cheeks Sous Vide решават въпроса още преди да сте запалили котлона. Месото е приготвено по метода sous vide - бавно, прецизно, до съвършена мекота. Остава само да го запечете за минути в масло до златиста коричка, а сокът от опаковката отива направо в соса - нищо не се губи.

Сосът от червено вино, шалот и мащерка се редуцира бавно в същия тиган и се превръща в онова, което прави доброто ястие запомнящо се. Печената целина - кубчета, зехтин, фурна - е гарнитурата, която не се налага да обяснявате.

Необходими продукти

За месото

1 пакет BILLA Premium Beef Cheeks Sous Vide

1 с.л. масло

Черен пипер

За соса

2 глави шалот, ситно нарязани

1 скилидка чесън

150 мл червено вино

Сокът от опаковката на месото

1 стрък мащерка

За гарнитурата

½ глава целина

1 с.л. зехтин

Сол

Начин на приготвяне

Целината се обелва, нарязва на едри кубчета, овкусява се със сол и зехтин и се пече в загрята на 200°C фурна около 25 минути, докато омекне и се зачерви. Телешките бузи се изваждат от опаковката, като сокът се запазва. В тиган се загрява маслото. Бузите се запичат на силен огън по 2–3 минути от всяка страна до златиста коричка, след което се изваждат и оставят на топло. В същия тиган се добавя шалотът и се готви до омекване, след това и чесънът — за кратко. Налива се червеното вино и сокът от опаковката. Сместа се оставя да къкри, докато се редуцира наполовина. Добавя се мащерката и сосът се готви още 2–3 минути. Бузите се връщат в тигана и се готвят още 4–5 минути, като се поливат непрекъснато със соса. Овкусява се с черен пипер и се сервира топло с печената целина. По желание — с картофено пюре или полента.

Добър апетит!