Как обикновените пилешки бутчета с картофи на фурна да станат истински шедьовър

Пилешките бутчета с картофи на фурна са класика в българската кухня – лесни, вкусни и любими на цялото семейство. Но как да превърнете това обикновено ястие в истински кулинарен шедьовър? С малко внимание към подправките, правилната подготовка и няколко тънкости, резултатът може да ви изненада приятно.

Пилешки бутчета с картофи: Перфектен обяд

Защо едни бутчета стават сочни, а други – не?

Сочността не е случайност. Тя идва от правилното осоляване, верния режим на печене и кратката почивка след фурната. Кожата пази месото от изсушаване, затова никога не я махайте. Сухото осоляване – посоляване и престой в хладилник без покритие – изтегля влага от повърхността, подпомага равномерното овкусяване и прави кожата по-хрупкава. Така получавате кадифено месо и ясно изразен вкус, без да разчитате на тежки маринати.

Необходими продукти (за 4 порции)

6 пилешки бутчета с кожа

1 кг картофи, обелени и нарязани на едри резени

1 голям лук на полумесеци

4 скилидки чесън, на филийки

1 ч.л. сушена мащерка или розмарин

1 ч.л. сладък червен пипер

½ ч.л. лют пипер (по желание)

1 ч.л. смлян черен пипер

1 ч.л. сол

3 с.л. олио или зехтин

1 лимон – настъргана кора и 1 с.л. сок

По желание: 50 мл бяло вино, няколко стръка пресен магданоз

Подготовка - малките детайли, които правят разлика

Измийте и подсушете картофите. Бутчетата само подсушете – не ги мийте преди печене, за да не овлажнявате кожата. Посолете месото равномерно и оставете непокрито в хладилник за поне 1 час (а най-добре 8-12 часа). Така солта прониква навътре, а повърхността изсъхва леко и после става чудесно хрупкава.

Начин на приготвяне

Загрейте фурната до 220°C с вентилатор и сложете вътре празна тава да се нагрее. Смесете картофите с лука, чесъна, половината сол, червения и лютия пипер, сушените билки, половината мазнина и кората от лимона. Извадете горещата тава, сипете останалата мазнина и разпределете картофите на един слой. Печете 10 минути сами, за да хванат начална коричка. Подсушете допълнително бутчетата с кухненска хартия. Овкусете с черен пипер и щипка сол, полейте с лимоновия сок. Подредете бутчетата върху картофите с кожата нагоре. Ако ползвате вино, сипете го по краищата на тавата, без да мокрите кожата. Върнете във фурната и печете 35-40 минути при 210-220°C, докато кожата е силно зачервена, а вътрешната температура в най-дебелата част (без да докосвате кост) достигне 74°C. Прехвърлете бутчетата върху дъска и ги оставете да си починат 5-10 минути. Разбъркайте картофите в отделилите се сокове; ако искате още цвят, върнете само картофите за 5-8 минути. Сервирайте бутчетата върху картофите, поръсете с магданоз и добавете щипка настъргана лимонова кора за свежест.

Професионални трикове за хрупкава кожа и златисти картофи

Печете с кожата нагоре и не покривайте с фолио – сухата топлина прави коричка.

Не препълвайте тавата – оставете разстояние между бутчетата, за да се изпарява влагата.

Ако картофите са по-воднисти, бланширайте ги 3-4 минути, подсушете и тогава печете – стават по-ронливи и златисти.

Сухото осоляване: 1%-1,5% сол спрямо теглото на месото и престой в хладилник за една нощ.

Не отваряйте често фурната; готовността се проверява с термометър в най-дебелата част, без кост.

За още цвят преместете тавата по-високо за последните 5 минути или включете горен реотан.

Вариации и сервиране

Може да добавите моркови или парченца целина за повече сладост, или да замените билките с чубрица и щипка пушен пипер за по-домашен аромат. Обичате пикантно? Примесете люти люспи в мазнината. За по-лек вариант използвайте повече лук и по-малко картофи. Поднесете със свежа салата; ястието е пълноценно и без сос, но лъжица гъсто кисело мляко стои отлично до хрупкавата кожа.

Тайната на шедьовъра не е в екзотични продукти, а в последователност и дребни детайли. Сухото осоляване, добре загрятата фурна и правилното подреждане в тавата дават сочни бутчета и картофи с характер. Вътрешната температура от 74°C и кратката почивка правят месото нежно и сочно. След няколко опита техниката става навик, а резултатът неизменно радва семейството и гостите.