Кое е най-доброто олио за пържене на картофи?

26 септември 2025, 12:37 часа 0 коментара
Пържените картофи са любимо ястие на милиони хора по света. Но за да бъдат наистина перфектни - меки отвътре и същевременно апетитни и хрупкави отвън, е необходимо не само правилно да нарежете филийките и да изпържите при подходящата температурата на пържене, но и да изберете правилното олио. То е отговорно за вкуса, аромата, текстурата и полезността на ястието. Ето кои видове олио са най-подходящи за пържене на картофи. 

Рафинирано слънчогледово олио за равномерно пържене

Тази опция е позната на всеки, който приготвя пържени картофи. Това масло няма изразена миризма, издържа на високи температури и образува равномерна златиста коричка. Основното е да използвате само рафинирано масло, тъй като нерафинираното масло пуши много и има горчив послевкус.

Царевично масло за лек и деликатен вкус

Ако искате пържените ви картофи да са по-малко мазни, опитайте царевично олио. То е леко, богато на витамин Е и придава на картофите приятен златист цвят. Парчетата са крехки отвътре и хрупкави и ароматни отвън.

Фъстъчено масло за изискан вкус

Много ресторанти използват фъстъчено масло за пържене на пържени картофи. То може да издържи на много високи температури, не променя вкуса на ястието и ви позволява да получите тънка, но твърда хрупкава коричка. Освен това има лек ядков послевкус, който придава на ястието особена изразителност.

Зехтин — за ползи и аромат

Въпреки че зехтинът се счита за по-скъп, той е идеален за тези, които искат по-здравословен вариант на ястието. Използвайте рафиниран зехтин, тъй като студено пресованото масло изгаря бързо и е подходящо само за салати. Когато се приготвят правилно, картофите се получават ароматни и невероятно вкусни, но без да са прекалено тежки. 

Специалистите са на мнение, че рафинираното слънчогледово олио и рафинираният зехтин са най-добрите опции за пържене на картофи, въпреки че те могат да се приготвят с царевично и дори с фъстъчено масло.

Още трикове при пържене на картофи

Парчетата картофи могат да бъдат с всякаква форма: лентички, кръгчета или кубчета. Ключът е да не са твърде дебели, не повече от 2–3 см. Това ще предотврати разпадането на картофите по време на пържене.

Тиганът трябва да е чугунен или с незалепващо покритие и да има дебело дъно. Не го пълнете догоре, в противен случай няма да получите вкусни пържени картофи.

Преди пържене отстранете излишното нишесте, като изплакнете нарязаните картофи със студена вода и оставите водата да се отцеди.

Налейте достатъчно олио и го загрейте добре, преди да добавите картофите.

Разбърквайте картофите внимателно и едва след като се запържат от едната страна.

Добавете сол и подправки едва в края на пърженето.

Таня Станоева
