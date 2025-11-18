Пухкави като облак: Уникални палачинки, на които им трябва само една съставка, за да бухнат

Когато ви се прияде нещо сладко, домашно приготвено и напомнящо за детството, посегнете към тази рецепта за прости палачинки. Те са леки като перце, златистокафяви и деликатно хрупкави по краищата. Тайната се крие в една-единствена съставка, която придава на тестото изключителната му пухкавост и аромат.

Не ви трябват никакви луксозни съставки или дълги часове в кухнята. Всичко, от което се нуждаете, са купа и малко търпение, и най-деликатни палачинки ще се появят на вашата маса.

Популярни варианти на домашни палачинки

Обикновените палачинки са класика във всяка кухня. Въпреки че най-често се свързват с прясно мляко, яйца и брашно, те всъщност могат да се приготвят по много начини. Бабите обикновено са ги правили с мляко, кефир или мътеница – всичко зависи от това какво е имало в хладилника.

За днешнара рецепта ще използваме кисело мляко. Това е натурален продукт, който не само придава на тестото леко кисел вкус, но и прави палачинките по-аерирани и остават по-свежи по-дълго. Замяната на обикновеното мляко с квасено мляко е трикът, който прави тези палачинки да имат вкус точно като на бабините.

Ако обичате да експериментирате, можете да добавите щипка канела, ванилия или лимонова кора към тестото. Някои хора добавят шепа стафиди, други супена лъжица какао или настърган шоколад. Най-простите варианти обаче са най-привлекателни: квасено мляко, мая и щипка захар.

Рецепта за пухкави палачинки

Необходими продукти:

2 чаши брашно

1/3 чаша топло мляко

400 гр кисело мляко

2 големи яйца

50 гр прясна мая или 7 гр суха мая

4 супени лъжици захар

Начин на приготвяне:

Започнете с приготвяне на закваската. В купа смесете една супена лъжица брашно, една супена лъжица захар, маята и топлото мляко. Разбъркайте добре, покрийте с кърпа и оставете на топло място за около 15 минути. Закваската трябва да се разпени и да се надигне. За да ускорите тази стъпка, поставете купата в леко загрята фурна (около 40°C), изключете фурната и оставете тестото да втаса.

В голяма купа смесете останалото брашно, захарта, яйцата и киселото мляко. Омесете тестото на ръка или с миксер с кука за тесто. Когато закваската е готова, добавете я към тестото. Омесете за кратко, докато стане гладко и еластично.

След това покрийте купата с кърпа и я оставете настрана за 30 минути, за да втаса.

Когато тестото удвои обема си, загрейте олио в тиган.

С лъжица сипете порции от тестото в тигана, оставяйки разстояние между всяка палачинка, тъй като палачинките ще се надигнат още. Пържете ги от двете страни до златисто кафяво. След пържене поставете палачинките върху кухненска хартия, за да отстраните излишната мазнина.

С какво да сервирате палачинки?

Палачинките, приготвени с кисело мляко, са толкова универсални, че можете да ги сервирате по милион начина. Класиката е, разбира се, с пудра захар – просто, бързо и винаги ефективно. Но ако искате да добавите нотка лукс, посегнете към сладко от череши, сладко от сливи или домашно приготвено сладко от ягоди.