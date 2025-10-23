Лесна и неустоима крем супа от сладки картофи – готова за 30 минути

Тази супа е кремообразна, жизнена и засищаща. Това е чудесен начин да запознаете малките с нови зеленчуци, но и възрастните ще я харесат. Има много разновидности на сладки картофи, но тази рецепта използва оранжево, ярък цвят, почти като на морков. Ето как да си приготвите вкусна кремообразна супа от сладки картофи със сирене, моркови и лук.

Необходими съставки за кремообразна супа от сладки картофи:

200 г сладки картофи;

100 г картофи;

150 г моркови;

100 г лук;

2 скилидки чесън;

30 г масло;

150 г сметана;

50 г сирене;

индийско орехче, черен пипер, сол, билки.

Как да си направим кремообразна супа от сладки картофи, стъпка по стъпка

Обелете сладките картофи и морковите. Нарежете морковите на тънки лентички, а сладките картофи на филийки или кубчета. Морковите се готвят по-бавно, така че ще трябва да ги нарежете на по-дребно.

Нарежете лука на ситно. Нарежете чесъна. Разтопете маслото в тенджера. Добавете лука и чесъна в тигана с маслото и задушете на слаб огън за 5-7 минути. Добавете сладките картофи и морковите към пържения лук.

Нарежете обикновените картофи на кубчета и ги добавете към останалите зеленчуци. Между другото, сладките картофи съдържат почти един и половина пъти повече калории от обикновените картофи.

Залейте с 1 литър вряща вода или бульон. Всеки бульон ще свърши работа – зеленчуков, пилешки, дори рибен, ако готвите с треска или хек. Оставете да заври. Варете на слаб огън 25 минути, докато зеленчуците омекнат. Все още не е необходимо да добавяте сол!

С помощта на пасатор пасирайте съставките до кремообразна консистенция. Като алтернатива, можете да прецедите сместа през цедка или да я намачкате с преса за картофи, но това ще доведе до груба, гъста супа.

С помощта на фино ренде настържете твърдото сирене. Изберете вида сирене, който предпочитате; най-добре е да изберете солени и пикантни. Добавете настърганото сирене в тенджерата със супа и залейте със сметаната. Колкото по-мазна е сметаната, толкова по-вкусна е тя, но съответно и калорийното съдържание ще бъде по-високо.

Добавете щипка ситно настъргано индийско орехче. Използвайте индийско орехче пестеливо; малка щипка е достатъчна; това е подправка с богат вкус. Добавете сол на вкус. Загрейте супата почти до кипене, но не я оставяйте да заври. Загрейте я за няколко минути на слаб огън; най-добре е кремообразната супа да не ври.

Разпределете кремообразната супа от сладки картофи в купички. Поръсете с настъргано сирене, билки, червен пипер и черен пипер. Сервирайте с добре препечени филийки.

Сладките картофи са само далечни роднини на картофите. Има безброй рецепти с участието на сладки картофи. Тяхната сладост ги прави популярна добавка както към основни ястия, така и към печени изделия. Например, мъфините със сладки картофи са много вкусни.

Жълтите и оранжевите сортове сладки картофи са богати на провитамин А (бета-каротин), така че красивият цвят на тази супа е наслада за окото, както буквално, така и преносно. Гответе здравословни ястия у дома и бъдете здрави!

Добър апетит!

