Тези действия ще ви помогнат да избегнете посещения в сервиза

15 май 2026, 8:08 часа 673 прочитания 0 коментара
Снимка: NJCar
Поддръжката на автомобила става по-скъпа: цените на резервни части, гориво и услуги се покачват. Затова опитният механик и популярен автомобилен блогър Скотти Килмър съветва шофьорите да предприемат някои елементарни действия, които ще им гарантират по-редки посещения в сервизите.

Проверка на акумулатора

Ако акумулаторът изведнъж се откаже, колата просто няма да запали. Можете да проверите батерията с евтин тестер или безплатно в магазин за авточасти, където често се правят такива диагностики. Ако устройството показва нисък процент остатъчен капацитет или червена зона, по-добре е да не се чака сутринта, когато колата няма да се събуди, а да се смени.

Следва генераторът

Той зарежда батерията, докато двигателят работи, а смяната може да бъде много скъпа. За да проверите, ви трябва мултицет: при изключен автомобил и напълно зареден акумулатор обикновено показва около 12.6 V, а след стартиране на двигателя – около 13.6 V или повече. Ако напрежението спадне, когато включите натоварване, като климатик и аудио система, генераторът може да е близо до проблеми.

Ремъците и маркучите също не са вечни

Обикновено ремъците на задвижващата система издържат около 5-7 години, но пукнатини, силно износване или слабо напрежение са причина да не се отлага подмяната. Самият ремък е евтин, но късането му му може да доведе до много по-неприятни последици. Понякога е по-евтино да погледнете с фенерче под капака, отколкото да платите за голям ремонт по-късно.

Смяна на маслото

Килмър също съветва да се сменя маслото на двигателя на всеки 8000 км. Масло, филтър и гарнитура могат да се купят като комплект, основното е да изберете вискозитета и спецификациите според ръководството на автомобила.

Гумите са отделна тема

Тяхното налягане трябва да се проверява поне веднъж на две седмици, особено при внезапна промяна в температурата. Прекалено напомпаните или недонадути джанти влошават разхода на гориво, ускоряват износването и могат да развалят управлението. По-добре е да се направи регулиране на колелата в сервиз и да не се пести от нови гуми: последствията от спукане на гума при висока скорост са по-скъпи от всеки комплект.

Обслужване на скоростна кутия

За автомобили с автоматична скоростна кутия механикът препоръчва смяна на трансмисионната течност на всеки 60 000-70 00 км, дори ако производителят говори за по-дълъг интервал или "вечна" течност. Трудно е да се свърши такава работа сам, затова е по-добре да се консултирате със специалист.

Основната идея тук е проста: надеждността на колата зависи не само от марката. Дори добра кола може да бъде докарана до скъп ремонт, ако се кара като за последно. Основните проверки дават на шофьора най-важното – шанс да открие проблема преди сметката за обслужване да го забележи.

Велизар Георгиев
