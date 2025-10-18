Тази пържола с гъби и сметана от всеки е мечтана

Когато ви се хапва нещо истинско, с плътен вкус и аромат, пържолата с гъби и сметана е избор, с който не може да сбъркате. Не е сложно, не иска часове в кухнята, а резултатът е като от ресторант. Ето как да я направите така, че сосът да е кадифен, а месото – крехко и сочно.
Рецепта на деня: Пилешка пържола с гъби и сметана
Комбинацията гъби и сметана
Гъбите имат онзи особен земен аромат, който, щом срещне топлата сметана и соковете от месото, се превръща в нещо почти кадифено. Вратната пържола допълва картината – мазнинката ѝ пази всичко сочно и придава дълбочина, която трудно се постига с друго месо.
Необходими продукти
- 4 свински пържоли от врат, по 200-250 г всяка
- 1-2 чаени лъжички сол (за предварително осоляване)
- Прясно смлян черен пипер, сладък червен пипер по желание
- 2-3 супени лъжици олио + 1 брой масло (около 20 г)
- 350-400 г гъби (печурки или кафяви), нарязани на филийки
- 1 малка глава шалот или лук, ситно нарязан
- 1 скилидка чесън, пресована
- 80 мл бяло вино или бульон
- 200 мл течна готварска сметана
- Листа мащерка или магданоз за завършек
Подготовка на месото
Посолете пържолите поне 30 минути по-рано – сухото осоляване помага солта да проникне навътре и задържа соковете. Подсушете добре преди печене. Ако месото е с неравномерна дебелина, изравнете го леко с чукче през фолио, за да се готви равномерно.
Начин на приготвяне
- Загрейте фурната на 200 градуса. На котлона сложете широк тиган, загрейте олиото до лек пушек и запечете пържолите по 2-3 минути на страна до хубав цвят. Прехвърлете ги в тава.
- Печете 10-15 минути, докато вътрешната температура стигне около 63-68 градуса. Оставете месото да си почине 5 минути.
- В същия тиган махнете излишната мазнина, оставете тънък слой и добавете маслото. Сложете лука и чесъна за кратко омекване.
- Прибавете гъбите на един слой. Не препълвайте тигана – целта е запичане, не задушаване. Гответе, докато се зачервят.
- Деглазирайте с вино или бульон, като остържете дъното, за да вдигнете вкусните кафяви частици. Оставете течността да се изпари наполовина.
- Налейте сметаната и оставете да покъкри 2-3 минути до леко сгъстяване. Върнете пържолите с отделените сокове за кратко в соса. Подправете на вкус и поръсете с мащерка.
Чести грешки и как да ги избегнете
Препълнен тиган: гъбите пускат вода и се задушават. Гответе на партиди, ако е нужно.
Недостатъчно запичане: без златист цвят няма дълбок вкус. Търсете хубава коричка върху гъбите и върху месото.
Твърде течен сос: не бързайте – оставете да се редуцира до плътност, която „облича“ лъжицата.
Пресушена пържола: целете вътрешна температура около 63 градуса с кратка почивка; над 72 градуса месото губи сочност.
Вариации според вкуса
С горчица: добавете 1 чаена лъжичка към сметаната за лека пикантност.
Със сушени манатарки: накиснете малко в топла вода и използвайте ароматната течност при деглазиране.
Без вино: заменете с бульон или вода – важно е да „вдигнете“ полепналите вкусове от тигана.
С билки: мащерка, розмарин или магданоз – добавени накрая, освежават соса.
С какво да поднесете?
Сосът е богат и си пасва отлично с картофено пюре, ориз или паста. Зелена салата с лимон балансира плътността. Ако приготвяте за гости, дръжте соса малко по-гъст – на масата може да разредите с лъжица топъл бульон.
Температура и контрол на плътността на соса
Сосът е най-вкусен, когато се сгъсти от леко къкрене, не от силно варене. Търсете нежно бълбукане – така сметаната не се пресича и поема ароматите от гъбите и тигана. Ако стане прекалено гъст, добавете лъжица бульон. Ако е рядък, оставете още минута-две на огъня и разбърквайте.
Тази пържола не иска сложни техники, а малко внимание и търпение. Запечете смело, деглазирайте спокойно и оставете соса да се сгъсти точно толкова, че да обвие гъбите. Дайте на месото минута почивка и то ще ви върне с крехкост и аромат. А когато поставите чинията на масата и усетите първите доволни погледи, ще знаете, че сте постигнали онзи истински домашен вкус, който не се забравя.