Тази зеленчукова запеканка става все по-популярна у нас

Търсите топло, ароматно ястие, което се приготвя лесно и помага да изядете повече зеленчуци? Зеленчуковата запеканка е чудесен избор за делник и уикенд. В следващите редове ще ви покажем как да получите балансиран вкус и добър вид – с правилно нарязване, кратка предварителна подготовка и изпичане на подходяща температура.

Какви продукти да подготвите?

За 4 порции ще ви трябват:

2 средни картофа, тънко нарязани

1 среден морков, на тънки резени

1 малка тиквичка, на полумесеци

1 малка глава броколи, розички (стъблото – обелено и нарязано тънко)

1 червена чушка, на ленти

1 малка глава лук, на полумесеци

2 скилидки чесън, счукани

3 с. л. зехтин

2 яйца

250 мл прясно мляко

100 г готварска сметана (може и само мляко за по-лека версия)

2 с. л. галета за поръсване

30 г масло

сол, черен пипер, щипка риган или чубрица

Подготовка на продуктите

Загрейте фурната до 200°C (или 180°C с вентилатор). За да не останат картофите сурови, сложете ги в подсолена вода и ги оставете да покъкрят 5-7 минути, докато нож влиза с леко съпротивление. Отцедете добре. Броколите бланширайте 1-2 минути в кипяща вода и веднага ги прехвърлете в студена, за да запазят цвят и структура. Отцедете старателно – излишната вода прави запеканката водниста.

Подреждане на тавата и заливката

Намажете тавата с масло и 1 лъжица зехтин. Подредете половината картофи и морков, посолете леко и поръсете пипер. Разпределете лук, чесън, тиквичка, чушка и броколи, после покрийте с останалите картофи. В купа разбийте яйцата с млякото, сметаната, щипка сол, пипер и риган/чубрица. Залейте равномерно. Смесете галетата с разтопеното масло и поръсете отгоре – това дава приятна, тънка коричка без да утежнява.

Изпичане във фурната

Печете 25-30 минути на 200°C (или на 180°C с вентилатор). Гледайте да не препълвате тавата – когато зеленчуците са на един слой, се запичат, а не се задушават. Ако горната част покафенява твърде бързо, покрийте хлабаво с лист фолио за последните минути. Готовата запеканка е златиста отгоре, а в средата сочна, но стегната. Оставете я за 5 минути, преди да режете.

Как да получите повече вкус?

Ползвайте едър резен лук и печете на висока температура – така зеленчуците се карамелизират и стават по-сладки.

Не трупайте прекалено в тавата: въздухът трябва да циркулира.

При вентилатор намалете градусите с около 20°C, защото пече по-бързо и по-равномерно.

За по-силен аромат добавете щипка пушен пипер или настъргана кора от лимон в заливката.

Искате по-лека версия? Заменете сметаната с мляко и увеличете леко галетата за коричка.

Полезни варианти според сезона

През лятото увеличете тиквичката и чушката; през есента включете резени сладък картоф или тиква. През зимата добавете карфиол и малко праз лук. При нужда от повече белтъчини сложете шепа сварен грах или бял боб. Основата остава същата; просто коригирайте времето според по-твърдите зеленчуци.

Хранителни ползи накратко

Зеленчуците са естествен източник на фибри, витамини и полезни растителни съединения. Печенето на висока температура дава карамелизация и наситен вкус, без много мазнина. Броколите и тиквичката носят фибри и витамини, морковът – каротеноиди, а картофът – калий и енергия. Получавате ястие, което е едновременно питателно и леко.

Чести грешки и как да ги избегнете

Водниста текстура: зеленчуците не са отцедени добре след бланширането. Оставете ги в цедка няколко минути.

Сурови картофи: пропуснали сте краткото предварително варене.

Пресушаване: фурната е твърде силна или печете прекалено дълго. Проверете още на 25-тата минута.

Безвкусна заливка: овкусявайте на етапи – върху зеленчуците, в сместа и леко отгоре.

Зеленчуковата запеканка е практичен начин да включите повече зеленчуци в менюто, без да жертвате вкуса. Ключът е в правилното нарязване, краткото предварително готвене на по-твърдите продукти, доброто отцеждане и печенето на висока температура. Със сезонни промени ще имате надеждно ястие през цялата година. Поднесете с зелена салата и ще получите пълноценна, домашна вечеря.