Това прясно зеле с ребра в тенджера ще нахрани цялото семейство - ще има и за съседите!

Защо рецептата в тенджера е толкова удобна?

Когато времето ви е ограничено и искате нещо домашно приготвено и щедро, прясното зеле със свински ребра в тенджера е сигурен избор. Ястието е едновременно сочно и ароматно, прави се с базови продукти и се мащабира лесно. По-долу ще намерите точни количества, ясни стъпки и практични съвети, за да стане гозбата ви наистина запомняща се.

Готвенето на котлон запазва свежестта на зелето и контрола върху течността. Ребрата отделят желатин и мазнина, които естествено сгъстяват соса без брашно. В тенджера може да регулирате огъня и подправките в движение, а ако ви потрябва, добавяте още малко вода и продължавате да къкри. Получава се балансиран вкус – нито сухо месо, нито воднисто зеле.

Необходими продукти

1 голяма зелка (1-1,2 кг), нарязана тънко

800 г свински ребра, нарязани на парчета

1 средна глава лук, ситно нарязана

1 морков на малки кубчета (по желание)

2 домата настъргани или 200 мл доматен сос

1 пълна супена лъжица доматено пюре

2-3 чаени лъжички червен пипер

1 дафинов лист

8-10 зърна черен пипер или 1/2 ч.л. млян

1 ч.л. сол (или на вкус) + още при нужда

2-3 с.л. олио

щипка чубрица и щипка кимион (по желание)

1 ч.ч. топла вода

1/2 ч.л. захар за балансиране на доматите (по желание)

Подготовка на месото

Подсушете ребрата, поръсете с 1 ч.л. сол и 1 ч.л. червен пипер. Разбъркайте и оставете за 10-15 минути. Кратката суха марината подчертава вкуса и помага на месото да се запечата по-добре при пържене.

Начин на приготвяне

Загрейте олиото на средно силен огън и запечатайте ребрата от всички страни до златисто. Извадете ги в чиния. В същата мазнина сложете лука и моркова. Гответе 3-4 минути, докато омекнат. Добавете зелето, половината сол и червения пипер. Разбърквайте 5-6 минути, за да спадне обемът. Върнете ребрата в тенджерата. Сложете настърганите домати, доматеното пюре, дафиновия лист, зърната пипер и топлата вода. Ако доматите са по-кисели, добавете щипка захар. Оставете да заври, намалете огъня до тихо къкрене, похлупете и гответе 50-70 минути, като разбърквате от време на време. Ако течността се изпарява бързо, долейте по малко топла вода. Финално овкусете със сол на вкус, щипка чубрица и кимион. Свалете капака за последните 10 минути, за да се сгъсти сосът.

Полезни съвети за отличен резултат

Тънко нарязаното зеле се готви равномерно и остава меко, но не разварено.

Ако ребрата са много месести, увеличете времето с 10-15 минути. Костта е ориентир – месото трябва да се отделя леко.

За по-плътен вкус използвайте смес от олио и малко свинска мас.

Червеният пипер добавя цвят и аромат; слагайте го винаги върху мазнина, не директно във вода.

Доматеното пюре сгъстява соса и дава лек карамелен оттенък при по-дълго къкрене.

Вариации и сервиране

Пикантна версия: добавете щипка лют червен пипер.

С пушени ребра: резултатът е по-ароматен и с „домашноколбасен“ нюанс.

Постен вариант: заменете ребрата с гъби и оставете всичко друго по рецептата.

Поднесете с пресен хляб, люта чушка и лъжица цедено кисело мляко. На следващия ден вкусът става още по-хармоничен – идеално за обяд в кутия.

Чести грешки и как да ги избегнете

Прегоряло дъно: разбърквайте редовно и дръжте огъня умерен. Ако усетите загаряне, прехвърлете в чист съд и добавете малко вода.

Безвкусен резултат: подправяйте на слоеве – при запечатване на месото, при задушаване на зеленчуците и накрая.

Воднисто зеле: отворете капака в края и оставете да покъкри, докато сосът се сгъсти до желаната плътност.

Хранителна стойност

Порция от около 350-400г дава ориентировъчно 450-520 kcal, с добър баланс между белтъчини от месото и фибри от зелето. Количеството мазнина лесно се контролира чрез отстраняване на част от отделената при готвене.

Това е ястие за истинско семейно събиране – икономично, питателно и много ароматно. Приготвя се в една тенджера, изисква малко усилия и винаги дава стабилен резултат. Следвайте стъпките, овкусете разумно и оставете времето да свърши останалото. Ще нахраните всички у дома – и наистина ще остане и за съседите.