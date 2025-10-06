Войната в Украйна:

Дори слаб удар по гумата не трябва да се пренебрегва

06 октомври 2025, 15:24 часа 266 прочитания 0 коментара
Понякога шофьорите могат да забележат леко подуване на една от гумите на автомобила. Може да изглежда, че това е дреболия, но не е така. Експерти предупреждават, че подобни проблеми впоследствие водят до ужасни инциденти по пътищата.

Ако по гумата се появят неравности, тя е обречена. Подуването се появява, когато вътрешната рамка вече е повредена, което е трудно да се възстанови, а и не е оправдано. Такава гума може да експлодира по всяко време. Най-лошото е, че ако това се случи с висока скорост, можете да загубите контрол и да попаднете в сериозна катастрофа.

Специалистите посочи, че неравностите по гумите обикновено се образуват, след като колелата ударят големи камъни или бордюри. И шофьорите, макар да усещат случилото се, не му обръщат внимание. Те слизат от колата и си тръгват, без да проверят дали има последствия от удара. А още по-лошото е, че такива повреди се образуват на вътрешната повърхност на колелото, която не се вижда.

Най-често подутините се появяват през лятото, когато асфалтът е горещ и налягането се увеличава, което допринася за повреда. Експертите съветват да проверявате гумите на колата си поне веднъж седмично. Ако се установи повреда, е необходимо незабавно да смените гумата, без никакви опити за нейното възстановяване. В случая вече не става въпрос за спестяване на пари, а за собствена безопасност.

 

 

Велизар Георгиев
