Меган Маркъл с ефектна поява на Седмицата на модата в Париж (СНИМКИ)

Меган Маркъл привлече всички погледи с ефектната си поява по време на Седмицата на модата в Париж тази събота (4 октомври). Херцогинята на Съсекс се превърна в една от най-коментираните фигури с неочаквания си дебют и внимателно подбрани визии за събитието. С тях тя подчерта усета си към модата.

Макар че Мегън е била зрител и гост на модни събития преди, като Нюйоркската седмица на модата, тя никога досега не е присъствала официално на парижкия моден месец. Този път обаче направи впечатляващо и съвсем изненадващо влизане – на шоуто на Balenciaga в подкрепа на дизайнерa Пиерпаоло Пичиоли, който наскоро бе назначен за творчески директор на марката.

Още: Принц Хари никога нямаше да се ожени за Меган Маркъл, ако майка му беше жива

Според официален говорител на Маркъл, тя и Пичиоли имат дългогодишни отношения - тя е носила негови дизайни на ключови обществени събития и е възхитена от стила му. Този ход изглежда като публична декларация на подкрепа за новата му роля, както и начин за хората да видят Меган в новите тоалети.

Маркъл присъства на ревюто, облечена в изчистен бял тоалет, включващ широки риза и панталон, а също и дълъг плащ, допълващ цялостната визия като шлейф. Към това тя бе добавила черни обувки с висок ток, минималистични аксесоари, а елегантната ѝ прическа - гладко прибрана коса на нисък кок, идеално подхождаше на необикновеното облекло.

Снимка: Getty Images

Дръзка, но елегантна трансформация

След шоуто Меган се появи във втора визия – елегантна черна рокля с асиметричен силует, който добавяше драматичен акцент и подчертаваше изтънчения ѝ вкус. Тази цялостна трансформация подчертава усета ѝ за стил и способността ѝ да се адаптира с финес към всяка модна сцена - тя умеe да превключва между светло и тъмно, но винаги с баланс и внимание към силуета.

Снимка: Getty Images

Още: Вече не е блондинка: Памела Андерсън с изненадваща промяна в емблематичния си стил

Двете визии имаха общ елемент - дългият спускащ се шлейф, който често се приписва като част от „визуалната идентичност“ на Меган по време на публични изяви.