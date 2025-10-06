Защо опитни шофьори държат пяна за бръснене в жабката

Наличието на пяна за бръснене в жабката на автомобила не е изненада за някои опитни шофьори. Те обикновено са наясно с полезните свойства на този козметичен продукт. И не, това няма нищо общо с бръсненето, за което е предназначен той.

Защо трябва да имате фолио в жабката на колата?

Причината е проста. Повечето пяни и гелове за бръснене днес съдържат глицерин и повърхностно активни вещества. Ако смажете повърхност с тях, тогава върху нея ще се образува стабилен водо отблъскващ слой. Шофьорите използват пяна, за да я търкат от вътрешната страна на предното стъкло в студените дни. По този начин те избягват замъгляването на прозорците.

Малко количество пяна е достатъчно, за да осигури добра видимост в колата в продължение на няколко дни. След това процедурата може да се повтори. Въпреки че, разбира се, е по-добре да закупите професионален инструмент като "Анти-дъжд" за такива цели, категорични са автомобилни експерти.

Още: Защо шофьори наливат ацетон в бензина

Предимството на този трик е наличността и лесната достъпност на продукта. Почти всеки мъж има пяна за бръснене у дома, за която не си струва да харчите допълнителни пари. Може да ви спаси в ситуация, когато прозорците в колата се замъгляват и просто няма достатъчно време да ги почистите.

Седем неща, които могат да се почистват с обикновена пяна за бръснене