Този морковен сладкиш ще ви остави без думи - БЕЗ яйца и захар

Морковите са един от най-ценните зеленчуци в здравословното хранене и съвсем заслужено присъстват в десерти като торта с моркови без захар. Тяхната естествена сладост позволява да намалим или изцяло да изключим добавената захар, без да правим компромис с вкуса. Освен това морковите придават сочност и мекота на тестото, което прави сладкиша по-лек и приятен.

Те са изключително богати на бета-каротин – мощен антиоксидант, който организмът превръща във витамин А. Този витамин подпомага зрението, поддържа здрава кожа и укрепва имунната система. Морковите съдържат още фибри, които подпомагат храносмилането и създават по-дълготрайно усещане за ситост – важен плюс за хората, които се стремят към балансирано хранене.

Допълнително, в тях се откриват витамини от група В, витамин К и ценни минерали като калий. Благодарение на ниския си гликемичен индекс, морковите са подходящ избор за по-осъзнат хранителен режим.

Когато добавим моркови към десерт без захар, получаваме не просто сладкиш, а питателно изкушение, което съчетава вкус и грижа за здравето в едно.

Необходими продукти за морковената торта:

За блата:

2,5 чаши ситно настъргани моркови

1 чаша кокосови стърготини

1 чаша фурми

1 чаша орехи

1 чаена лъжичка канела

джинджифил, щипка индийско орехче, смлян карамфил (по желание)

За крема:

300 г пълномаслено кисело мляко

3 супени лъжици кокосово брашно

подсладител на вкус

Начин на приготвяне:

Морковите се настъргват на ситно и се слагат в купа.

Добавете кокоса, фурмите, орехите и подправките. По желание можете да прибавите джинджифил, индийско орехче и карамфил. Разбъркайте добре съставките.

Пригответе крема, като смесите киселото мляко, кокосовото брашно и подсладителя в отделен съд.

Поставете готовата кексова смес във формата и добавете отгоре крема. Оставете да престои в хладилника поне няколко часа.