Този морковен сладкиш ще ви остави без думи - БЕЗ яйца и захар

Морковите са един от най-ценните зеленчуци в здравословното хранене и съвсем заслужено присъстват в десерти като торта с моркови без захар. Тяхната естествена сладост позволява да намалим или изцяло да изключим добавената захар, без да правим компромис с вкуса. Освен това морковите придават сочност и мекота на тестото, което прави сладкиша по-лек и приятен.
Те са изключително богати на бета-каротин – мощен антиоксидант, който организмът превръща във витамин А. Този витамин подпомага зрението, поддържа здрава кожа и укрепва имунната система. Морковите съдържат още фибри, които подпомагат храносмилането и създават по-дълготрайно усещане за ситост – важен плюс за хората, които се стремят към балансирано хранене.
Допълнително, в тях се откриват витамини от група В, витамин К и ценни минерали като калий. Благодарение на ниския си гликемичен индекс, морковите са подходящ избор за по-осъзнат хранителен режим.
Още: Стар градински трик, който твърди, че ще имате по-обилна реколта от моркови
Когато добавим моркови към десерт без захар, получаваме не просто сладкиш, а питателно изкушение, което съчетава вкус и грижа за здравето в едно.
Необходими продукти за морковената торта:
За блата:
Още: Тази постна картофена яхния с праз и моркови е любима на спазващите Коледните пости
2,5 чаши ситно настъргани моркови
1 чаша кокосови стърготини
1 чаша фурми
1 чаша орехи
Още: Есенна рецепта - ето как се приготвя запеканка от тиквички и моркови
1 чаена лъжичка канела
джинджифил, щипка индийско орехче, смлян карамфил (по желание)
За крема:
300 г пълномаслено кисело мляко
Още: Сладостта на есента: Три начина да превърнете морковите в гурме изкушение
3 супени лъжици кокосово брашно
подсладител на вкус
Начин на приготвяне:
Морковите се настъргват на ситно и се слагат в купа.
Добавете кокоса, фурмите, орехите и подправките. По желание можете да прибавите джинджифил, индийско орехче и карамфил. Разбъркайте добре съставките.
Пригответе крема, като смесите киселото мляко, кокосовото брашно и подсладителя в отделен съд.
Поставете готовата кексова смес във формата и добавете отгоре крема. Оставете да престои в хладилника поне няколко часа.