Знаете ли как се приготвя винен кебап с червено вино

Виненият кебап е от онези домашни ястия, които ухаят на уют и спомени. Но как да го направите така, че месото да стане крехко, сосът – гъст и блестящ, а вкусът – дълбок и балансиран? В следващите редове ще ви преведем през рецептата стъпка по стъпка, ще посочим типичните грешки и ще споделим как да изберете подходящото вино.

Как се приготвя винен кебап с пилешко месо

Какво представлява виненият кебап?

Виненият кебап е класическо българско ястие – бавно задушено месо в луково-винен сос с червен пипер, дафинов лист и черен пипер. Най-често се приготвя със свинска плешка или врат, но може и с телешко. Характерен е богатият сос, който се сгъстява леко с брашно или се редуцира на слаб огън, докато стане кадифен. Гарнитурата традиционно е бял ориз или картофено пюре.

Необходими продукти

За 4 порции ще ви трябват:

700-800 г свинска плешка или врат, нарязани на хапки

2 големи глави лук, ситно нарязани

2-3 с. л. олио или свинска мас

1 с. л. брашно (по желание – за леко сгъстяване)

1-2 ч. л. сладък червен пипер

2 с. л. доматено пюре или настъргани домати (за баланс и цвят)

1 ч. ч. сухо червено вино

2 дафинови листа, 6-8 зърна черен пипер, щипка бахар (по желание)

сол на вкус, топла вода или бульон при нужда

Начин на приготвяне

Загрейте мазнината в дълбок съд и запържете месото на порции до златисто. Целта е да се развие вкусът. Извадете върху чиния. В същата мазнина задушете лука с щипка сол до прозрачно и сладко. Свалете за миг от огъня, добавете червения пипер и разбъркайте. Върнете на котлона. Поръсете с брашното и разбъркайте 30 секунди, после сложете доматеното пюре. Налейте виното, остържете дъното, върнете месото, добавете дафинов лист, зърната пипер и бахара. Долейте малко топла вода, колкото да покрие месото. Оставете да къкри под капак на слаб огън около 60-80 минути (или във фурна на 160°C), докато месото омекне. Ако сосът се сгъсти прекалено, добавете по малко вода; ако е рядък, оставете без капак да се редуцира. Балансирайте със сол, щипка захар при нужда (ако доматите са кисели) и оставете 10 минути да „почине“.

Как да изберете подходящото вино?

За кебапа изберете сухо червено вино със средно тяло и умерени танини – мерло, каберне совиньон, мавруд или купаж от местни сортове са отличен избор. Виното не бива да е сладко, нито с прекалено тежък дъб. Правилото е просто: гответе с вино, което бихте и пили. Същото вино е логичният партньор и в чашата до ястието.

Чести грешки и как да ги избегнете

Преварен лук или суров пипер. Пиперът се добавя извън огъня, за да не загорчи. Лукът трябва да се готви спокойно, докато стане сладък.

Сухо месо. Запечатвайте на порции и не препълвайте съда – иначе ще се задушава и ще пусне сок.

Неподходящо вино. Ползвайте сухо, не кухненско вино със съмнителен вкус. Лошото вино не се „скрива“ в ястието.

С какво да поднесете?

Най-популярните гарнитури са бял ориз, картофено пюре или маслени картофи. Кисела туршия, люта чушка или салата от зеле и моркови допълват вкуса. Ако сервирате с ориз, оставете соса малко по-щедър – така всяка хапка ще бъде сочна.

Малки подобрения за голям резултат

Сложете 1-2 зърна бахар за фин ориенталски нюанс.

Ако използвате телешко, дайте му повече време на ниска температура.

Част от виното може да замените с телешки бульон за допълнителна дълбочина.

За по-сияен сос добавете малко масло в края (монтиране на соса).

Когато приготвите винения кебап с внимание, той се отплаща с крехко месо и сос, в който лъжица след лъжица се разкрива богат вкус. Ключът е в търпението, правилното вино и добрата основа от лук и пипер. Изберете качествено месо, гответе бавно и балансирайте вкуса накрая. Така ще получите ястие, което с право е останало любимец в българската кухня.

