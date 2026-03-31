Летище София с нова "Primeclass" ложа (ВИДЕО)

Искахме да донесем едно ново преживяване в сферата на гостоприемството в България. Европа е много важна за нас и Летище София решиха да пуснат обществена поръчка. Ние проучихме какви са пътниците, какъв е пазара. Работихме съвместно с летището и решихме да предложим нещо ново в тази Primeclass концепция.

Това каза изпълнителния директор на Tav Operation Services Од Феран, пред камерите на Actualno.com, във връзка с представянето на новото поколение Primeclass лаундж на летище „Васил Левски“ - София.

На 30 март, TAV Operation Services представи Primeclass ложата от ново поколение на летището - първата реализация на новата визия за пътническото преживяване на компанията. В уютното пространство дизайнът, местната култура и удобствата се обединяват, за да предефинират пътническото преживяване, поставяйки фокус около усещането, което хората търсят.

Фотограф: Стоян Стоянов

Базиран на философията „The Place to Be You“, Primeclass преосмисля ролята на летищния лаундж, не като зона за изчакване, а като динамична среда, която следва ритъма, настроението и нуждите на съвременния пътник.

Пространството е проектирано като плавна, хибридна среда, в която гостите естествено могат да преминават през различни състояния - общуване, работа и почивка. Бар и зона за отдих, специализирано кулинарно пространство, работни зони, детски кът, тиха стая за почивка и открита тераса създават заедно многопластова среда, която отразява ритъма на съвременното пътуване.

Концепцията е изградена около пет зони за различни преживявания - Live, Enjoy, Work, Relax и Play, създадени не около функции, а около реалните нужди и моменти от ежедневието на всеки човек.

В основата на тази трансформация стои новият дизайнерски подход на Primeclass - „Haven on Earth“, разработен в сътрудничество с международни дизайн и творчески партньори, съчетавайки глобална експертиза и силни местни артисти.

Дизайнът постига баланс между глобалните тенденции и локална идентичност чрез използване на естествени материали, интуитивна организация на пространството и сетивно-въздействаща атмосфера, за да създаде пространство, което се усеща едновременно изискано и автентично.

"40 летища имат Primeclass лаунджове, но София е първото летище с тази нова концепция. В края на тази година очакваме да открием Primeclass лаунджовете в Анкара и в Париж, а до 2027 година всички Primeclass лаунджове ще отговарят на тази нова концепция, която сме разработили", обясни Од Феран.

Чрез инициативата „Local Artist Wall“, реализирана в партньорство с местна галерия, лаунджът се превръща в динамична културна платформа, представяща творби на български артисти като Стела Василева и Александър Вълчев.

Изложбата ще се обновява периодично, създавайки непрекъснат диалог между пътниците и местната творческа сцена. Тази философия намира израз и в кулинарното преживяване, където българските вкусове са интерпретирани съвременно и представени редом до международни предложения. Така храненето се превръща в откривателско преживяване, съчетаващо местната идентичност с глобалния вкус. От вдъхновени от българската кухня предложения до внимателно подбрани напитки, всеки детайл е създаден, за да създава малки, но незабравими моменти по време на пътуването.

Primeclass е глобален бранд в сферата на летищните услуги, който преосмисля преживяването при пътуване чрез лайфстайл ориентирани лаунджове и премиум услуги за пътници. Воден от философията „The Place to Be You“, брандът превръща времето на летището в смислена част от пътуването, с фокус върху комфорта, индивидуалността и автентичната човешка връзка.

Съчетавайки съвременен дизайн, високо кулинарно ниво и внимание към детайла в обслужването, лаунджовете на Primeclass създават среда, в която пътниците могат да се отпуснат, да се съсредоточат, да общуват или да се възстановят според собствения си ритъм. Всяка локация комбинира глобално утвърдени стандарти за качество с локално вдъхновен дизайн, вкусове и културни елементи, създавайки преживявания, които са едновременно разпознаваеми и отличими.

Днес Primeclass управлява над 45 лаунджа по света, включително в САЩ, Бермудите, Турция, Северна Македония, Грузия, Франция, Германия, Швейцария, Латвия, Италия, Оман, Саудитска Арабия, Мадагаскар, Тунис и Казахстан. Това широко международно присъствие позволява на бранда да обслужва разнообразна глобална аудитория, като същевременно запазва силно усещане за място и културна релевантност във всяка дестинация.

