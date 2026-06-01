Музика, храна и изкуство: Фестивалът, който изненада София (ВИДЕО)

01 юни 2026, 14:00 часа 446 прочитания 0 коментара

На 30 и 31 май ул. "20 април" 13 в София се превърна в сцена за срещи, творчество и споделени преживявания, по време на първото издание на новия културен фестивал ДВОРА. В продължение на два дни събитието събра на едно място любители на добрата храна, музиката, изкуството и градската култура. 

Столичани и гости на столицата имаха възможност да се насладят на разнообразна програма, включваща музикални изпълнения, арт работилници, лекции, танци и креативни преживявания. 

Фотограф: Стоян Стоянов

Сред акцентите на събитието бяха специално подбраните кулинарни предложения и напитки, които допълниха атмосферата и превърнаха ДВОРА в място за откриване на нови вкусове, идеи и свързаност. 

Първото издание на фестивала показа, че София има нужда от подобни места за срещи и вдъхновение. ДВОРА заяви присъствието си като нова платформа за градска култура и добро настроение. 

Как преминаха двата дни на фестивала - вижте във видеото. 

репортаж фестивал музика ДВОРА
Александра Йошева Редактор
