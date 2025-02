Глътка любов: 3 бара за една романтична нощ

Spritz Bar - Коктейли с характер

Представете си китните улички на Италия и Испания, където барове с магична атмосфера и приятна музика ви приканват да се насладите на момента. Отскоро и София си има такова скрито бижу. На 7 май 2024 г. Spritz Bar Sofia отвори врати в сърцето на столицата, за да предложи изкусителни шприц коктейли, които ви карат да се връщате за още.

Освен 16те неустоими шприца, барът отдава заслужено внимание и на класиките като Маргарита и Негрони, като сред специалните находки ще откриете Smokey Spicy Margarita, кестеново Негрони, както и Блъди Мери с мескал. Ако пък сте фенове на бирата, ще останете очаровани от четирите крана, по които тече ледено студена крафт бира. И тъй като тук детайлите са важни, към всяка напитка получавате комплимент - маслини и фъстъци.

Уютното пространство, топлото осветление и отличната музикална селекция, предразполагат към това всяка вечер в Spritz Bar да е незабравимо преживяване.

Незабравимо ще бъде и през месеца на любовта, когато барът стартира поредицата събития „Дами канят“ – вечер, която прави запознанствата по-лесни и забавни. Идеята е проста: през цялата вечер само дамите имат право да направят първата крачка. Ако пък някой от господата е нетърпелив, може все пак да поеме инициативата, като почерпи дама с коктейл от специално подготвено за целта меню. Но това не е всичко. Барът е подготвил и специален коктейл, озаглавен “Дами канят”, който да улесни нежния пол в първата крачка. Ако някоя жена почерпи мъж с тази напитка, получава безплатен за самата нея. Така запознанствата стават не само по-лесни, но и още по-забавни. И тъй като добрата компания винаги заслужава поощрение - новозапозналите се пият с отстъпка. „Дами канят“ на Свети Валентин? Звучи като неустоима комбинация, която не е за изпускане!

След всичко казано дотук, смело можем да заявим, че Spritz Bar е малък оазис на улица Шишман. Тук се събират както ценителите на добрите коктейли, така и колоритни личности с най-различни истории и вкусове. Независимо дали сте дошли за класическо Негрони, превъзходен шприц или просто за компания, ще се почувствате на място. Защото Spritz Bar създава общност без претенции – място за онези, които искат да поемат глътка свеж въздух и да се забавляват.

Когато любовта се носи във въздуха, а нощта обещава романтика, изборът на перфектния бар за Свети Валентин става специална мисия. От специални кътчета със свещи и джаз до модерни барове с изискана атмосфера – градът предлага безброй възможности за една незабравима вечер. Авторски коктейли, нежни светлини и завладяващи мелодии създават идеалната сцена за влюбените. Дали ще предпочетете класическа елегантност или артистичен шик, тук ще откриете местата, които превръщат празника в магия:

Джаз и авторски коктейли за Свети Валентин в бар Regale

Задължителна спирка от маршрута с любимите кътчета в София безспорно е бар Regale. Мястото се намира в хотел Хилтън, сгушено сред зеленината в центъра на столицата. През деня Regale е център на спокойствието - идеален за чаша ароматен чай и сладки изкушения. С настъпването на вечерта обаче заведението се преобразява в стилно убежище за добра компания и приятна музика. От началото на тази година всеки ден в бара има Happy Hour от 17:00 до 20:00 ч., като в този часови диапазон се предлагат два коктейла на цената на един.

И понеже най-романтичният ден от годината съвсем наближава, на 14-и февруари сте поканени на една страстна Jazzy Night в Regale, изпълнена с емоции, жива джаз музика и изключителни вкусове. Елегантен саксофон ще изпълва пространството с топли, завладяващи мелодии, докато се наслаждавате на тематични коктейли, създадени специално за месеца на любовта. По-долу ви представяме част от тях.

Cosmic Nebula е пътуване из Вселената на вкусовете - загадъчен, но същевременно завладяващ. Комбинира инфузирана водка с елегантния Ramazzotti Rosato, който носи цитрусови нотки и билкови аромати. Пресният лимонов сок и домашният сладък сироп създават балансирано усещане за кисело и сладко, обогатявайки всяка глътка.

Hodi Raspberry ви вдъхновява да изследвате своята най-смела версия. Авторската концепция на класическата “Маргарита” предлага дълбочина и освежаваща лекота. Инфузираната с червено зеле текила носи богатство и топлина, докато Cointreau добавя цитрусова изтънченост и леко сладък аромат. Домашният малинов сироп осигурява плодовата сладост, която перфектно контрастира с киселия акцент на пресния лайм.

Ако обичате “Негрони”, спокойно може да ни се доверите и да изпробвате женския му аналог с привкус на ягоди. Strawberry Bliss e онзи свеж вкус, който ви пренася в прохладните летни вечери, споделени с любимите хора. Комбинацията от аперол, джин и прясно изцеден лимон завладява изцяло вкусовите ви рецептори.

Let that Mango е еднопосочен билет за тропическо изживяване с тонизиращ вкус. Комбинацията от манго, джинджифилов сироп и портокал с лимон създават мощна експлозия, която завладява сетивата ви мигновено. Сладостта на тропическия плод се балансира идеално с леката пикантност на джинджифила и ви подарява истинско вкусово преживяване с всяка следваща глътка.

Ще оставим най-интригуващите коктейли Love Potion и Rose Affair загадка за момента и ви апелираме на 14-и февруари да дойдете в Regale и да ги опитате срещу вход на символична стойност 20 лв. Отдайте заслужена почит на любовта със спомени, оставащи дълго след последната глътка.

Бар After 5: Централният герой на София

Скрит в прегръдките на най-късата и романтична уличка “Малко Търново”, бар After 5 ни кара да се влюбим в нощния живот с необикновения си чар. Мястото е известно с отличната си локация - точно в самия център на столицата. През деня After 5 е притегателна точка за срещи и спокойни разговори, а когато нощта настъпи, тук започва истинската магия. Музиката се усилва, тостовете се умножават, а танците тепърва започват. Всяко кътче от интериора е направено по поръчка с идеята да предложи на гостите арт атмосфера и красиви декорации.

Когато светлините на града започват да притихват, After 5 заблестява с пълна сила. Всеки петък и събота се организират DJ партита, които вдигат енергията на друго ниво. Заведението е предпочитано място и за частни събития и рождени дни. Защото екипът на After 5 отдавна знае как да предостави най-доброто за вас и вашите приятели. Относно менюто, барът разполага с широка гама от свежи напитки. Тук се срещат евъргрийн класики като “Дайкири”, “Мохито” и “Куба Либре”. А сред авторските шедьоври отчитаме като фаворити “Gins and Roses” (розов джин, сироп от рози и грейпфрут) и “Виолетка Сауър” – дръзка комбинация между водка, виолетки, фреш лимон и червена боровинка. Освен това After 5 поднася на клиентите си подбрани уискита и изкусителни вина, с които всеки повод е подходящ за още едно “Наздраве”.

Но какво е едно страхотно питие без ароматни ястия за компания? Кулинарното меню на заведението е вдъхновено от американската кухня – сочни бургери, апетитни буритоси, хрупкави картофки, свежи салати и брускети. А за тези, които обичат да споделят порциите с приятели, италианското плато със сирена и колбаси е чудесно допълнение към всяка напитка. Работното време до 02:00 ч. през седмицата и до 04:00 ч. през уикенда. А само след няколко месеца ще можем да се насладим на цветни коктейли под открито небе в лятната градина, разположена сред емблематичните жълти павета.

