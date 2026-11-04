KATATONIA за първи път в София!

Кралете на готик меланхолията от Швеция - Katatonia идват за първи път в София! Заедно с тях ще гледаме сензационните Bonnie Trash от Канада като opening act, а третата, загряваща група самите хедлайнери ще обявят след няколко месеца. Всичко това като част от турнето "Waking State Of Europe 2027" на 9 април 2027, петък, в клуб Joy Station.

За цялото си турне групата прави специален режим на пускане на билети, с уважение и приоритет към най-верните им фенове. Билетите ще бъдат пуснати в продажба на два етапа:

5 ноември 2026 г. (четвъртък), 12:00 ч. - Регистрираните в мейлинг листата на Katatonia ще получат достъп до предварителна продажба с ексклузивен код.

6 ноември 2026 г. (петък), 12:00 ч. - Официален старт на продажбите в системата на Eventim, достъпни за всички фенове без кодове и ограничения.

И за двата етапа линкът за продажба е: https://www.eventim.bg/eventseries/katatonia-4279302/

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Както и предишното шоу на KATATONIA в България, и това се организира от Blue Hills. За последно ги гледахме на живо на 17 септември 2021 г., когато отшумяващите пандемични ограничения позволиха тази среща на открита сцена в Античен Театър в Пловдив. След повече от пет години е време Jonas Renkse и неговите колеги да се завърнат в България!

Тогава шоуто послужи за представяне на албума "City Burials" (Peaceville Records, 2020) и беше единственото изпълнение на живо на групата за цялата 2021 година.

Фотограф: Terhi Ylimäinen

Да припомним, че Katatonia запечатват още един специален момент в историята си като група именно в България: първият и единствен концерт, който са имали изобщо някога със симфоничен оркестър. Концерт, който също така беше официално записан и издаден като лайв албум - "The Great Cold Distance (Live in Bulgaria with the Orchestra of State Opera Plovdiv)" (Peaceville Records, 2017). Този концертен албум представя изпълнение на Katatonia, които свириха изцяло албума "The Great Cold Distance" в съпровод на Пловдивската филхармония в България на 22 септември 2016 г.

На 9 април 2027-ма посрещаме групата в обновен състав и с нов сетлист. В редиците на прогресив дарк дуум петорката освен фронтмена, вокалиста и един от основателите на групата през 1991 г. - Jonas Renkse, басиста от 2009-та - Niklas Sandin, и барабаниста от 2015-та - Daniel Moilanen, намираме и стар познайник от друга голяма шведска банда - Nico Elgstrand (екс-Entombed, Entombed A.D.) - китари, както и още един китарист - Sebastian Svalland (Pain, екс-In Mourning, работил като концертен музикант с Lindemann и Hypocrisy).

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Също така, Katatonia идват с актуален нов албум, който беше издаден през 2025 г. и носи заглавието "Nightmares as Extensions of the Waking State" (Napalm Records).

От емблематичния и толкова различен дебютен албум на формацията от 1993 г. "Dance of December Souls" (No Fashion Records) до днес е изтекла много вода и реката, в която стъпваме, когато се потапяме в музиката на групата, никога не е същата.

Katatonia са група, която отдавна надскочи първоначалните си амбиции. Група, която съвсем не се побира в тесните шкафчета на стиловите определения на субжанровите течения в тежката музика. Група, която поставя тенденциите, а не ги следва. Всъщност, вече някак условно наричаме музиката ѝ "тежка" - вървим с тази уговорка, като имаме предвид мащабите, публиките, които достига в наши дни, и арените, които пълни през последните години.

И така Jonas Renkse продължава напред. Има нов албум, има турнета, има нови последователи на Katatonia. Феновете обичат групата такава, каквато е била, но и такава, каквато е сега. А какво да кажем за този чудесен детайл за шоуто, а именно, че шведите водят не една, а две избрани лично от тях банди! Едната вече е известна и веднага я споделяме с вас - opening act за това турне на Katatonia са Bonnie Trash!

Не само начинът, по който звучат, изглеждат и се ситуират в съвременната сцена, но и малките детайли около тази формация с изцяло дамски състав заслужават внимание.

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Ето някои любопитни факти около Bonnie Trash:

Създадена е в град Гвелф, Онтарио, от сестрите близначки Emmalia Bortolon-Vettor, която по принцип свири на китара и на бас, и Sarafina Bortolon-Vettor, която пее, пише текстовете и по принцип свири на барабани. (На живо съставът се допълва от Emma Howarth-Withers - бас, и Dana Bellamy - барабани.)

Песните им често са вдъхновени от филми на ужасите, истории за свръхестествени явления, семейни травми и, забележете - мрачния италиански фолклор, който намират в корените си и като връзка с предците им. Дебютният им албум "Malocchio" от 2022 г., както и последващи издания като втория дългосвирещ албум "Mourning You" от 2025 г., са инспирирани от и подчинени именно на тези теми.

Музикалното им звучене съчетава елементи от хорър-гейз (horror-gaze), пост-пънк, готик рок, дуум метъл и шугейз (shoegaze). Еклектика, при която канадският квартет на практика заличава границата между алтернативните субкултури и хеви метъла.

Стилът на свирене на китаристката Emmalia директно пресъздава тежките, плътни и изкривени акорди, характерни за основополагащи дуум метъл групи като Black Sabbath и Pentagram. Към тези смазващи китарни рифове Bonnie Trash добавят първично, интензивно вокално изпълнение. Въпреки че групата използва мелодични, ефирни пост-пънк структури, вокалистката Sarafina често внася в песните първични писъци и тежка, подчиняваща агресия.

Очакваме и третата група за "Waking State Of Europe 2027"! Билети за концерта ще откриете в мрежата на Eventim.bg. Подробности следете в официалното Facebook събитие.