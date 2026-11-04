Змии в чорапи: Разкриха контрабанда на десетки влечуги

Превоз на 51 живи змии без необходимата документация е установен при съвместни действия на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), Агенция „Митници“ и Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в района на Видин. Това съобщават на страницата на БАБХ в интернет. На 2 ноември 2026 г. на паркинга пред Митническо бюро – Видин митнически служители селектират за проверка товарен автомобил, пътуващ от Западна Европа за Близкия изток. Водачът заявява, че превозва само декларираната стока и възнамерява да оформи транзитни документи за напускане на Европейския съюз.

Питони от защитен вид

При извършената проверка митническите служители откриват в долапите и кабината на автомобила вързопи от чорапи, завързани със свински опашки, както и пластмасови кутии, в които се намират общо 51 живи змии. Още: Змии на летището: Арестуваха мъж с отровни влечуги в багажа му

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За случая е потърсено съдействие от ОДБХ – Видин и РИОСВ за предприемане на последващи действия по компетентност. Установени са 36 кралски питона (Python regius) от различни морфи, 12 малки и 3 възрастни хондураски млечни змии (Lampropeltis hondurensis). Кралските питони са били поставени в чорапи, а хондураските млечни змии – в пластмасови кутии. Кралските питони са вид, защитен CITES. За нито едно от общо 51 влечуги не е представена необходимата документация. Инспекторите на ОДБХ – Видин са съставили акт за установяване на административно нарушение. Предстои змиите да бъдат транспортирани до Зоологическата градина в София, където да бъдат настанени. Работата на Агенция „Митници“ и РИОСВ по случая продължава. Още: След пантерата в Шумен: Влечуго с розови очи от Северна Америка заловено в центъра на Варна (СНИМКИ)