19 декември 2025
Illycaffè – посланик на кафе културата

Някои кафета ни събуждат в забързаната сутрин, други впечатляват с нестандартен вкус и аромат, трети пък ни сгряват отвътре, когато имаме нужда. А някои са нещо много повече от напитка – те са преживяване, което променя представите ни и създава усещането, че само в една чаша успява да се скрие цял свят. Такава е магията на illycaffè: една марка, която доказва, че правенето на кафе е цяло изкуство.

Историята на компанията тръгва от живописното италианско градче Триест през първата половина на XX век – с едно семейство, водено от идеята за съвършен вкус. През 1933 г. Франческо Или поставя основите на марката, а от тогава тя се превръща в глобален посланик на италианската кафе култура, верен на своята мисия. Днес illycaffè присъства в над 140 държави, включително и у нас, има 270 магазина в световен мащаб, а семейството му е по-голямо от всякога.

В сърцето на illycaffè стои техният характерен бленд, изграден от девет сорта Арабика – хармонично подбрани, така че да създадат онзи неповторим кадифен вкус, който добре познаваме. Композицията е като същински професионален оркестър, в който всеки сорт има своето важно място и роля – някои от тях носят сладост, други имат по-фин нюанс, а трети ни изненадват с деликатни нотки. А когато всички те се съчетаят, резултатът е вълшебство, което от години радва безброй любители по цял свят. Тайната се крие не само в избора, но и във връзката с природата и хората, които я познават най-добре. От illycaffè работят директно с фермери от различни континенти и изграждат партньорства, основани на доверие и една обща визия.

Именно тази философия е причината illycaffè да бъде предпочитан избор и за бизнеса. Хиляди кафенета, ресторанти и хотели по света и у нас залагат на техния бленд и професионални машини, за да предложат стабилно качество, разпознаваем вкус и премиум изживяване на своите клиенти. Но въпреки този стремеж към съвършенство, тук вярват, че истинският вкус не бива да бъде привилегия, а малко удоволствие, достъпно за всеки. Затова тяхната цел е да превърнат тази напитка в част от ежедневието на хората по целия свят. А за да популяризират още повече любовта към качественото кафе, през 1999 г. те основават Università del Caffè – място за цялостно обучение, изследвания и нови открития, където всеки любител се чувства на място.

