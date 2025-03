Италиански обиколки в София: 5 любими места за пица и паста

Аромат на току-що изпечена пица с хрупкава коричка, домашно приготвена паста, обвита в кадифен сос, и чаша хубаво вино… Звучи като сцена от романтичен италиански филм, но всъщност можете да я изживеете на няколко крачки от вас. Защото в София се крият места, където пицата и пастата са цяла философия за живота. Той трябва да е вкусен, ароматен и изпълнен с любов. А такива са и порциите в заведенията, улавящи магията на италианското удоволствие:

Душата на средиземноморската кухня - Leo’s Pizza

Едва ли има по-истински начин да се насладите на Италия, освен чрез вкуса. Онзи, който ви пренася сред топлите хълмове на Тоскана, по тесните улички на Рим и до брега на Неапол. Лео Бианки и неговото семейство вярват, че храната е не просто рецепта, а наследство, разказващо историята на поколения майстори-кулинари. И точно затова създават Leo’s Pizza - място, където страстта към италианската кухня оживява във всяка хапка. От първата пицария в Бургас през 1992 г. до двете емблематични локации в София днес, ресторантът остава верен на мисията си. А именно да поднася италианската кулинарна магия с неповторима автентичност.

Менюто в Leo’s Pizza е любовно обръщение към всички почитатели на средиземноморската кухня. Богатият асортимент от пици ще ви накара да се влюбите в мястото. От изящната „Куоре ди бурата“ с прошуто крудо (San Daniele) и копринена бурата до огнената „Калабрина“, където пикантната Ндуя и нежната рикота създават хармония на контрастите. Тайната? Тестото разбира се!

72 часa ферментация, 75% хидратация, дълго втасване, прецизно подбрани брашна и перфектен баланс между хрупкавост и мекота. Пастата е другата голяма гордост на ресторанта. Сред фаворитите несъмнено се открояват „Гарганели Казале“ с италианска наденица и пеперончино. А кадифените „Фиоки“ с рикота и круши, нежно обгърнати в крем от горгонзола са дръзко и завладяващо съчетание. Онези, които обичат традициите могат да заложат на класическите спагети “Карбонара“ с гуанчале,жълтък и пекорино романо.

За десерти "la dolce vita" всичко е направено домашно, като традиционно тирамису, панакота,сицилианско каноло по оригинална рецепта с овче сирене рикота. А най-продаваният десерт е шоколадовият чийзкейк с маскарпоне.

Двете локации – Leo’s Pizza Trattoria и Leo’s Pizza II Rustico ви очакват, за да ви пленят с изкуството на италианската гастрономия. По един наистина специален начин. Интериорът на заведенията е изискан и светъл, а екипът - винаги усмихнат. Ако предпочитате уюта на дома, можете да се насладите на любимите си ястия вкъщи. Защото с доставката на Leo’s Pizza храната пристига при вас прясна, топла и със същия неподправен вкус.

ж.к. Изток, ул. „Лъчезар Станчев“ 5, ж.к. Бояна, ул. “Нарцис” 58

0878 642 824; 0878 642 827

https://leospizza.bg/

Италиански приказки в Olio D’Oliva

Когато затворите очи и усетите аромата на разтопена моцарела и пресен босилек, вие вече сте в Италия. На кулинарна обиколка около тесните сицилиански улички, пропити с духа на слънчевото Средиземноморие. Топлината на пещта и майсторските ръце, оформящи тестото с лекота предвещават началото на едно незабравимо изкушение. А накрая? Златиста коричка, която се топи в устата. Всичко това може да се преживее в пицария Olio D’Oliva. Вече цяло десетилетие мястото очарова своите гости с неповторимите си пици. Главният герой е тестото, смляно на камък, добито от собствените земи в Сицилия. Комбинира се с натурална мая, морска сол и чист зехтин от маслинови гори в Лацио, което му придава неповторим вкус и аромат. След което втасва в продължение на 72 часа, за да се постигне хрупкавата коричка и нежна вътрешност.

Както вече разбрахме, в Olio D’Oliva се поставя специален акцент върху пицата. Заведението разполага с огромен избор от класики и необикновени предложения

За любителите на сирена "Супер Формаджи" предлага разтапяща се наслада от горгонзола, пушена скаморца, таледжио, пармезан и моцарела. А ако предпочитате по-изтънчени вкусове, "Шпек и Порчини" ще ви впечатли с ароматните си порчини, прошуто шпек и пармезан. Екипът на Olio D’Oliva смята, че гурме вкусът може да се пренесе дори върху пица, затова всяка седмица приготвя точно такива специалитети.

В Olio D’Oliva всичко е 100% италианско. Не само пицата, но и виното, което я допълва. Селекцията е подбрана от майстор сомелиер и идва директно от реномирани италиански изби, за да бъде вашето преживяване напълно автентично. Тук ще откриете и занаятчийски бири с пухкава пяна и наситен вкус. А за финал - тирамису. Класическо или версия с шам фъстък - изборът е ваш. И като стана дума за този неустоим десерт, вече можем да се насладим на едно ново бижу в столицата - “La Tiramisumeria”, където предлагат цели 11 вида тирамису. Направете вашата резервация още сега, за да се убедите в магията на автентичната италианска кухня.

https://oliodolivapizzeria.com/

0897 506 376

София център, ул. “Цар Самуил” 60

Fresh Pasta To Go - вкус и страст във всяка хапка

Италия не е просто място на картата. Тя е усещане, цвят, емоция. Тя е слънчев следобед с топла паста в ръка, докато градът оживява около нас. Именно тази магия вдъхновява Fresh Pasta To Go – място, създадено с любов към италианската кулинария и стремеж към автентичен вкус. Порциите тук съхраняват в себе си духа на малките улички, където храната е цялостен ритуал на насладата. От ръчно приготвеното тесто до последната щипка пармезан, всяка стъпка във Fresh Pasta To Go е внимателно обмислена. А продуктите се доставят от доверени партньори, за да се гарантира максимална свежест и качество.

Рецептите във Fresh Pasta To Go са израз на философията, че храната трябва да бъде не просто вкусна, но и приготвена с отношение и страст. Мястото се намира в центъра на София, което го прави изключително достъпно. А за още по-голямо удобство на клиентите, поръчките могат да се направят и онлайн.

Менюто е палитра от вкусове, изваяни така, че да отговорят на всяко настроение и момент от деня. Класическите “Болонезе”, “Карбонара” и “Песто” са сред най-поръчваните специалитети. Но не по-малко впечатляващи са и останалите предложения с богатите си аромати и текстури. Един от забележителните акценти е цветната паста в свеж зелен нюанс, приготвена с брашно Semola Rimacinata, спанак и вода. Несъмнено това веганско предложения е фаворит, когато става дума за нещо по-леко, но засищащо.

Сезонните предложения добавят нови измерения на вкусовете, като вълнуват сетивата с най-доброто от природата през различните месеци. Сега идва времето на пастата с манатарки, а скоро следват и изкушенията с морски дарове, напомнящи уханието на лятото. И когато октомври настъпи, ароматът на соса с тиква изпълва хапките с уют и топлина. Всеки сезон носи своето вдъхновение, но едно е сигурно – порциите във Fresh Pasta To Go са вашият еднопосочен билет до любимата Италия.

София център, ул. Г.С. Раковски 191а

0899 990 330

https://www.freshpastatogo.online/

Briciole: Италианска класика до последния детайл

Разположен в центъра на столицата, ресторант Briciole е истински италиански образец, разказващ за автентичните вкусове и приветливата, камерна обстановка. А с какво е известен “Ботуша”? С малките си уютни ресторантчета, разбира се! Те са и вдъхновението, което стои зад интериора на Briciole. Топлото осветление и внимателно подбраните детайли правят престоя тук романтичен и незабравим. Красиви картини, цветни столове и керемиден дизайн ви посрещат още от прага. Знаем, че ще ви завладеят, но почакайте само да видите храната! Под ръководството на шеф-готвач Мирко от Торино, заведението приготвя неподправен вкус, в който ще се влюбите още от първата хапка. Старанието си личи във всяка рецепта – от подбора на продуктите до начина на поднасяне.

Менюто на Briciole е празник за любителите на пица и паста. Сред фаворитите несъмнено са равиолите с бурата, заради деликатния доматен сос Сан Марцано и свежия босилек, създаващи перфектно балансирано ястие. А “Карбонара”, съвършена и кремообразна, ще зарадва всеки търсач на класиките. Ако пък обичате по-нестандартни порции, “Ньоки с тиквен крем, горгонзола и орехи” е още едно невероятно предложение. Обещаваме ви, че ще останете изненадани от наситения им вкус. Пицата тук също е на почит – огнената „Диавола“ впечатлява с пикантния си характер, а „Ортолана“ е перфектният избор за вегетарианци, комбинирайки патладжан, чери домати и маслини Каламата.

Briciole е идеално за всякакъв повод – от романтична вечеря с чаша изискано италианско вино до забавни събирания с приятели, където масата е изпълнена с ароматни ястия и веселба. А за сладък финал заведението поднася домашно тирамису и панакота с горски плодове.

“Lа Dolce Vita” казват любимите ни италианци. А Briciole ни води точно там – в страната на любовта, радостта от живота и неподправените удоволствия от добрата храна.

София център, ул. “Ангел Кънчев" 11

0878 656 403

https://kanchev.briciole.bg/

Mamma Mia: 30 години виртуози в италианската кулинария

Знаем, че мама готви най-хубаво. А когато влезем в една пицария, точно в центъра на София, си казваме само - “Mamma Mia!” Това е и нейното име. Уханието на прясно изпечено тесто, свежи билки и зехтин се носи във въздуха, а интериорът съчетава топли цветове и декоративни елементи, напомнящи малките улички в Рим и Флоренция. Просторният салон предлага 120 места на закрито, а терасата с гледка към църквата „Свети Седмочисленици“ е идеална за онези, които искат да се насладят на храната под открито небе.

Mamma Mia не просто следва италианските традиции – тя ги съхранява и предава с всяко ястие, излизащо от пещта. Менюто е създадено за почитателите на “Ботуша” – от класическите пици като Маргарита, Поло и Дявола до изкушаващи вкусове с горгонзола и прошуто. Тънката и хрупкава коричка, пухкавата вътрешност и богатите съставки правят всяка хапка незабравима. А освен пица, в Mamma Mia може да опитате разнообразие от пасти, ризото и тапаси. Заведението приготвя и специалитети като пълнен батат със зеленчуци, сушени плодове и ядки. Запалихме ли любопитството ви? Е, има и още изненади. Сред 15-те вида салати се откроява спаначената с киноа, печени чушки и сирене. От морските деликатеси пък фаворит на гостите са тигровите скариди с масло, чесън и чери домати. А за завършек – традиционни десерти като тирамису и панакота допълват вкусовата палитра. Всички ястия можете да разгледате в сайта, а ние горещо ви препоръчваме да ги опитате възможно най-скоро.

Mamma Mia вече 30 години е символ на качество, традиция и топло отношение към своите гости. Тук храната е цяло преживяване, започващо с вълненията пред прага и завършващо с усмивката на доволните клиенти. Мястото е подходящо както за романтична вечеря, така и за дългоочаквано събиране с приятели. Вашата задача е да донесете само добро настроение, а екипът на пицарията ще се погрижи да отговори на всяко ваше предпочитание.

София център, ул. Цар Иван Шишман 39

0884 207 036

https://mammamia.bg/