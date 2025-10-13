Kings’ Valley Medical & Spa Hotel: Приказно СПА царство в Розовата долина

Когато температурите паднат и светът загуби част от цветовете си, мислите ни неусетно започват да ги търсят отново. А едно от местата с неизбледняващи нюанси определено е Розовата долина - земя, в която природата рисува с щедра ръка. Именно тук, край Казанлък, известен с минералните си извори и тяхната лечебна сила, се намира Kings’ Valley Medical & Spa Hotel. И независимо колко пъти го посещаваме, впечатлението остава все толкова силно.

На рецепцията вежливо ни посрещнат с няколко възможности за настаняване - от стилни двойни стаи до просторни апартаменти с гледка към планините. Меки светлини, изискан интериор и свеж въздух - какво ни трябва повече? Може би само още няколко дни спокойствие… и малко СПА, разбира се.

Най-голямата гордост на Kings’ Valley е именно СПА центърът, простиращ се върху внушителните 4000 кв.м. Любимата ни аква зона включва полуолимпийски развлекателни, детски и хидромасажни басейни - всички изпълнени с лековитата минерална вода от Казанлъшките бани. А онези, които обичат красотата на зимата, могат да се потопят в целогодишния открит горещ басейн.

Продължаваме с термалната зона - 3 вида сауни, ориенталски хамам, парна баня, солна и ледена стая. И разбира се - тепидариум (римска баня). Само си представете безгрижните следобеди, обгърнати от мека топлина, далеч от шума на ежедневието.

Двете релакс зони пък са вдъхновени от огъня и земята и гарантират блаженство и покой. А в случай че търсите уединение, можете да го намерите в частните СПА апартаменти “Rosa” и “Lavandula” - пространства със собствена парна баня, финландска сауна, джакузи, спалня и всекидневна. Казано накратко - едно лично кралство, където времето принадлежи изцяло на вас.

За екипа на Kings’ Valley вашата почивка е приоритет, затова хотелът се е погрижил да предложи на гостите си богато разнообразие от масажи и терапии. Сред тях се открояват класически, дълбокотъканни и процедури с вулканични камъни. А пък авторските СПА ритуали с рози добавят характерен местен почерк. Терапията “Attar от рози”, например, е създадена да подчертае женската ефирност чрез Шиацу техники и анти ейдж грижа за лице и ръце.

След мигове на покой идва време за вкус. Основният ресторант “Тракия” ни посреща с богат бюфет, простор и дворцов интериор. В а-ла-карт ресторанта “Алба” вниманието е насочено към фините вкусове на бялата маслодайна роза. “Софра” пък се гордее със своята farm to table практика и работи в подкрепа на местното производство и българските ферми. А главният готвач, шеф Станислав Димитров, е финалист в Hell’s Kitchen Bulgaria 2024. И умело предава своето майсторство в модерни интерпретации на традиционната кухня.

Денят може да завърши с чаша вино в Лоби бара или пък с музика в нощния клуб “Бендида”. Освен това, тук можете да се насладите на куп активности - футбол, тенис, фитнес, лечебна и водна гимнастика. А за най-малките гости - специална детска анимация.

Kings’ Valley предоставя специална оферта за вас - 20 % отстъпка за резервации от неделя до четвъртък, направени през сайта с код “SECRETDEAL2025”

Казанлък, ул. Извора 22

За резервации: 0883 244 544

Рецепция: 0431 54 080

https://kingsvalleyhotel.bg/