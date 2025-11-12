Matti Events & Fine Food – когато вкусът се превръща в преживяване

В свят, в който всяко събитие носи своята история, Matti Events & Fine Food превръща организационната логистика в сетивно изкуство. Основана с мисията да съчетава кулинарната прецизност, естетиката и преживяването, Matti вече повече от десетилетие задава стандартите в корпоративния и частния събитиен мениджмънт.

Зад името стои екип от професионалисти, които вярват, че всяко събитие – от семинар или конференция до бутиков коктейл или сватбено тържество – заслужава да бъде изживяно с внимание към детайла. „Turning Concepts Into Experiences“ е философията, която води компанията напред – превръщайки идеите на клиентите в преживявания, които остават в паметта дълго след края им.

Кетъринг, който впечатлява със стил и вкус

Matti Fine Food е не просто кетъринг услуга – това е симбиоза между визия, вкус и преживяване. Гурме хапки, сезонно меню, артистично поднесени десерти и безупречно обслужване са само част от почерка, който отличава компанията. Екипът работи с подбрани продукти, висок клас оборудване и персонал, който владее етикета на всяко ниво – от бизнес форум до дипломатическа вечер.

През 2025 година Matti Events реализира редица престижни проекти, сред които Event PRO Forum 2.0 в София Тех Парк, гала коктейла за юбилейното издание на конкурса „Жена на годината“ на списание GRAZIA, както и корпоративни събития за брандове като Auto Bavaria, EnduroSat, LegionRun и ClickUp.

Събития с характер и персонален подход

Това, което прави Matti различна, е способността да адаптира стила и концепцията на всяко събитие според характера на клиента. Независимо дали става дума за интимна вечеря, международна конференция или тематично празненство, компанията залага на персонално отношение, стилна визия и кулинарна прецизност.

Matti съчетава сетивата – вкус, аромат, атмосфера и звук – в единна емоционална композиция. Тя не просто обслужва събития, а ги разказва като истории – с начало, кулминация и спомен, който остава.

район „Васил Левски, Летище София

+359 885 993 911

events@matti.bg

www.matti.bg