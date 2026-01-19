Мечтана сватба сред природата: Казваме “Да” близо до морето или в горския рай

Във всяка една любовна история има безброй специални моменти, които остават завинаги. Първата среща, след това и незабравимата първа целувка, дългите разговори по цяла нощ, споделените мечти и шегите, на които само ние се смеем. Всички те водят към най-специалния момент: сватбеният ден, в който две истории се преплитат в една.

Точно затова всяка двойка заслужава да открие мечтаното място за своя незабравим ден – пространство, където природата, спокойствието и романтиката се преплитат в съвършена хармония. Съвсем близо до морето, в парк “Росенец”, се намират две изключителни локации, перфектни за сватба на открито. Две различни атмосфери, но съобразени с характера и желанията на всяка двойка. Едната e потопена в зеленината и прохладата на гората, a другата – кацнала върху скалите с гледка към безкрайното синьо море.

А когато една локация предлага автентична атмосфера, професионално отношение и уникален характер, тя бързо се превръща в предпочитан избор и датите ѝ започват да се запълват. Така че ако сте в процес на планиране на мечтаната сватба, сега е моментът да проверите за свободни дати и наличности за 2026 г.

Горска сватба в Utopia Forest

За двойките, които си представят сватба, заобиколена от тишината и красотата на природата, хотел Utopia Forest е като истинска сбъдната мечта. Разположен сред живописна гора и магнетични пясъчни дюни, хотелът предлага уют, прохлада и спокойствие, каквото рядко можем да открием в своето ежедневие. Едно от най-големите очарования на локацията е, че предоставя възможност за изнесен сватбен ритуал в сърцето на гората – романтичен и естествен фон за най-емоционалния момент от деня.

А след церемонията е време за празненството – ресторантът на хотела разполага с капацитет до 80 гости на закрито, а просторната лятна градина, разположена сред зеленината, побира до 140 души и е перфектна за незабравима вечеря под открито небе и танци до късно. Utopia Forest впечатлява с професионално обслужване, изискана кухня, първокласна обстановка и внимание към всеки детайл, така че младоженците да не се притесняват за нищо.

Морска сватба в Хотел Св. Анастасия

Ако пък сте влюбени в морето и винаги сте мечтали за сватба с впечатляваща гледка и неповторима атмосфера, Хотел Света Анастасия е мястото за вас. Очарователният и бутиков хотел съчетава романтика и драматична природна красота – разположен е върху скала, далеч от шума и реалността, сякаш създаден специално за интимни и емоционални тържества. От него се разкрива спираща дъха гледка към морето, а стълби водят право към скали и див плаж.

Хотелът предлага 21 дизайнерски, индивидуално обзаведени стаи с общ капацитет до 45 гости, което го прави отличен избор за по-интимна, стилна и оригинална сватба, в която всеки детайл има значение. И тук сватбеният ритуал се провежда на открито с уникална панорамна гледка към морето, превръщайки момента в безценен спомен за цял живот Шикозният ресторант разполага с 80 места на закрито и 120 места на открито за незабравимо тържество, а екипът от професионалисти е до вас през цялото време, за да ви съдейства с всичко нужно за вашия специален ден.

Utopia Forest: Контакти

Хотел Света Анастасия: Контакти