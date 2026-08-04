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"Малко галене, леко любопитство": Вучич предизборно си играе с коте (ВИДЕО)

04 август 2026, 12:20 часа 437 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
"Малко галене, леко любопитство": Вучич предизборно си играе с коте (ВИДЕО)

"Малко галене, леко любопитство и още един прекрасен, напълно спонтанен момент - такъв, който не можете да планирате". Така сръбският президент Александър Вучич, който се очаква да се кандидатира за министър-председател, описа свой предизборен момент с коте, става ясно от неговия "Фейсбук". На кадрите се вижда как сръбският президент е седнал на едни стълби и върху него се хвърля едно гальовно коте, а той си играе с него пред камерата. 

Появата на котката предизвиква умиление, но очевидно е част от предизборната му кампания, за да се представи добре пред обществото, което повече от година иска смяна на неговия режим след инцидента в Нови Сад. 

Припомняме, че руският диктатор Владимир Путин използва подобен подход, позирайки с различни животни, което е типично за руската пропаганда.

Котката сама го избрала

"Казват, че котките сами избират към кого да се доближат, а тази спря на прага, без да се замисли", споделя сръбският президент.

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Прави впечатление, че коментарите под публикацията на Вучич са ограничени. Очевидно не е имало нито един положителен коментар, тъй като видеото е от 14 часа, а под кадрите няма нито един коментар.

Все пак трябва да отбележим, че видеото има малко над 4 хил. харесвания към момента. ОЩЕ: След прегръдките с Радев: Вучич хапва сланина и суджук (ВИДЕО)

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Сърбия Александър Вучич сръбски избори коте
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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