Без омбудсман на София, започва нова процедура

Провали се изборът на нов обществен омбудсман. Столичният общински съвет (СОС) не успя да измере кой да е защитник на софиянци сред четирима кандидати. Стигна се до балотаж, но и тогава нито един кандидат не успя да събере необходимите 41 гласа. Така за поста ще бъде обявена нова процедура.

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Общинските съветници можеха да изберат между четирима кандидати, които са преминали предварителен подбор. Това бяха Любомир Богданов, който доскоро отговаряше за програмата за гражданските бюджети на общината, експертът от екипа на националния омбудсман Ева Жечева, юристката, която работи в СОС Десислава Милева и журналистът Владимир Христовски.

До балотаж стигнаха Богданов и Милева, но нито един от тях не успя да събере нужния брой гласове.

Към септември 2026 г. длъжността се изпълняваше от Лилия Енчева-Христова.