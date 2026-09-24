Старт в професията още от класната стая с дуалната програма на Kaufland

Компанията си партнира с 6 училища в София, Пловдив, Варна, Велико Търново, Русе и Плевен

Общо 42 ученици ще се включат в дуалната програма на Kaufland България през учебната 2026/2027 година. Инициативата се реализира в партньорство с шест училища в София, Пловдив, Варна, Велико Търново, Русе и Плевен и обхваща последните две години от средното образование – 11. и 12. клас. Практиката в Kaufland тази година започна на 16 и 17 септември.

Учениците прилагат наученото в училище на практика, като се обучават от опитни служители и се запознават отблизо с начина на работа в една от най-големите търговски вериги у нас - Kaufland. Участниците в програма са ученици в следните две специалности - „Търговия“ и „Компютърни мрежи“. Единадесетокласниците провеждат практическо обучение два дни седмично, а учениците от 12. клас – три. Тези от Пловдив провеждат практиката си в Централния склад в село Стряма, а в София в Централния офис на компанията. За времето, прекарано в компанията, те получават възнаграждение, определено спрямо работните им часове.

През учебната 2026/2027 година Kaufland България си партнира със следните училища:

● 97. СУ „Братя Миладинови“, София;

● Варненска търговска гимназия „Георги Стойков Раковски“, Варна;

● Старопрестолна професионална гимназия по икономика, Велико Търново;

● Професионална гимназия по икономика и управление „Елиас Канети“, Русе;

● Държавна финансово-стопанска гимназия „Интелект“, Плевен;

● Професионална гимназия по електротехника и електроника, Пловдив

Kaufland България развива дуалното обучение от 2018 г. По време на обучението всеки участник получава подкрепа от специално обучен наставник в компанията и от учител методик. Те проследяват развитието на ученика и координират взаимодействието между училището и Kaufland.

Повече информация за дуалната програма е достъпна на кариерния сайт на Kaufland България