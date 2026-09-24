Сигнал: Администрацията на "спортното" ведомство подвежда министър Керязов с невярна информация

Министърът на младежта Енчо Керязов "зарадва" младежките центрове със средства, които Министерство на младежта и спорта (ММС) им обеща още през 2025 г.,по време на кабинета “Желязков”. Предоставянето на повече от 2.2 млн. евро на младежките центрове, одобрено още през април тази година в рамките на Програмата за финансиране на младежките центрове, приета от Министерски съвет (МС) през декември 2025 г. Договорите с общините вече са подписани, а центровете изпълняват дейности, за които към 24.09 все още не са получили нито цент. От решението на МС от сряда не става ясно защо Министерство на младежта и спорта се е забавило близо 2 месеца след приемането на Бюджета за 2026 г. (24 юли 2026 г.), за да поиска средствата от Министерски съвет. Остава въпросът и дали политическото ръководство на ведомството е било своевременно информирано от администрацията за необходимите стъпки, които следва да се предприемат.

Това алармират в своя позиция от Националния младежки форум (НМФ) - консорциумът от организации, изпълняващ фактически функцията и на Национален младежки съвет на Република България.

Още от 2023 г. НМФ предупреждава, че изградената инфраструктура за свободното време на младите хора в 27 града в страната, в лицето на младежките центрове, е в риск и по този начин държавата поставя под заплаха инвестицията от над 50 млн. евро. Проблемите не са нови. Липсата на административен и експертен капацитет за навременна реакция, диалогичност със заинтересованите страни, както и цялостна визия на управление и развитие се затвърждава и с последствията, станали факт през лятото на тази година, когато:

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Черноморския младежки център във Варна беше закрит ден след откриването си и в момента вече не функционира, а

Знака за качество от Съвета на Европа на Младежки център - Пловдив беше замразен, поради липсата на контрол, ясен закон и стандарти.

Във връзка със зачестилите случаи на младежко насилие тази година, НМФ инициира спешна среща между Министерството и други институции, която събра над 50 представители на младежки организации и центрове. Целта на срещата беше да бъде стартиран диалог с Министерството, инициирайки спешен разговор относно цялостната визия на Министерството за управление на държавната политика за младите хора. След тази среща, НМФ изпрати конкретни предложения за действие, сред които свикване на Обществения съвет към министъра, който не е свикан от почти 4 години , което е в разрез със Закона и отново е пропуск на администрацията. Повече от месец по-късно официален отговор от страна на ММС няма, а междувременно министерството организира срещи в неясен формат за обсъждане на промени в Закона за младежта.

Институционалното безсилие в Министерството продължава вече поредна година, като в резултат Обществения съвет към министъра не функционира, а администрацията на ведомството системно пропуска срокове и не изпълнява законови ангажименти, поради което поставя в риск целия младежки сектор. От институцията често изнасят невярна или непълна информация, алармират още от НМФ.

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На база на това Национален младежки форум настоява за широк, експертен диалог за бъдещето на младежката политика и административния капацитет за нейното управление.

Хронология на действията на ММС през 2026 г.:

На 29 януари Министерство на младежта и спорта отваря процедура по първата програма за финансиране на младежките центрове в България за периода 2026 - 2028 г. На 13 март изтича срока за кандидатстване, а на 28 април са обявени резултатите и одобрените проекти за за финансиране. Средата на юли са подписани договорите с Младежките центрове, а на 24 юли държавния бюджет за 2026 г. е приет. На 23 септември в дневния ред на Министерски съвет влиза проектът за постановление за одобряване на допълнителните разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за изпълнение на програмата за финансиране на младежките центрове в България за периода 2026 - 2028 г.

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Към този момент не е ясно кога средствата ще достигнат младежките центрове, въпреки че те вече изпълняват дейности по програмата. Срокът за изпълнение на проектите за 2026 г. изтича на 31 декември 2026 г. Това ознчачва, че младежките центрове ще имат в най-добрия случай около 3 месеца, за да изпълнят дейности, които са заложили за изпълнение в рамките на двойно по-кратко време, а разходите за вече извършени дейности преди подписване на договорите няма да бъдат признати.

През годините НМФ е разработила редица анализи, които показват слабостите в планирането, изпълнението и координацията на младежката политика и рисковете пред младежките центрове.

Цялата хронология е налична и тук.