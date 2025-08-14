„СамЕлион“ – ново измерение на СПА удоволствията, спорта и живота в подножието на Рила

Август е идеалното време да се отдадем на прохлада, свеж въздух и гледки, които ни карат да забравим за града. Планинските курорти в България предлагат богат избор от хотели и комплекси, подходящи както за кратък уикенд, така и за по-дълга почивка сред природата. Сред тях ярко се откроява един от най-мащабните и впечатляващи нови проекти - комплекс „СамЕлион“ в Самоков.

Замислен като Health & Sport Green City, той обединява хотелска и събитийна зона, модерна спортна инфраструктура и затворен жилищен комплекс в непосредствена близост до природата. Разположен върху повече от 70 декара, с над 21 000 кв.м паркови и пешеходни пространства, „СамЕлион“ носи почерка на съвременния планински модернизъм - естествени материали, енергийна ефективност и архитектура, която прелива в околния пейзаж.

Комплексът се гордее със своите 166 помещения за настаняване, включително сигничър апартамент, мезонети и апартаменти с тераси и градини.

А просторният СПА център с площ от 1600 кв.м предлага пълноценен релакс за всички гости. Очакват ви плувен комплекс с вътрешен и открит басейн, джакузи, финландска, билкова и арома сауна, парна баня, ледена стая и зони за терапии. Относно гастрономията, „СамЕлион“ впечатлява с неповторимите си специалитети. Кулинарните изкушения са поверени на ресторант „Зографи“ с ястия от пресни сезонни продукти, включително риба собствено производство. А интернационалната кухня е изцяло на почит в ресторант “Палитра” с всички нюанси на международните фаворити.

Конферентният център на хотела пък разполага с пет зали, коктейлно пространство и панорамен екзекютив лаундж, създаващи условия за бизнес форуми и специални събития.

Комплексът е любима дестинация и на всички спортисти. Арена „СамЕлион“ е многофункционална за спортни турнири, концерти и мащабни събития. До залата се намират „Триумф“ и още три тренировъчни помещения с възможности за групови и индивидуални тренировки, както и фитнес с оборудване Technogym. В момента се изграждат открити кортове за тенис, игрища за футбол на малки вратички и падъл.

Жилищната зона е обособена като затворен комплекс от 36 къщи – самостоятелни и редови, разположени сред богато озеленена среда с вътрешни алеи и контролиран достъп. Архитектурните решения залагат на естествена светлина, панорамни гледки и съвременен дизайн, като проектът е отличен с международна награда „Животворна светлина“.

„Мястото, близостта до природата – това е комплекс за нов начин на живот, спорт и възстановяване. Не е само хотел, не е спортна зала или фитнес. То е всичко на едно място“, споделя инж. Петър Георгиев, вдъхновител и изпълнителен директор на „Самел 90“ АД и „СамЕлион“ АД. Открит през юни 2025 г., „СамЕлион“ вече се е утвърдил като пространство, където ежедневието, работата и активният живот се преплитат в едно, само на крачка от величието на Рила.

Самоков, ул. Преспа 16

За резервации:

0884 755 454; 0722 88 333

https://samelyon.com/