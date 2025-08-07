Бяла ще надгради компостиращата инсталация за биоразградими битови отпадъци

Проектът се изпълнява по Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. и ще обслужва Регионална система за управление на отпадъците за регион Борово

Община Бяла (Русе) започна изпълнението на проект за надграждане капацитета на съществуващата компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими битови отпадъци.

Общият размер на инвестицията е 3,5 млн. лв. Безвъзмездната финансова помощ, осигурена от Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. (ПОС) е в размер на над 2,82 млн. лв.

Проектът е насочен към увеличаване на капацитета за компостиране в Регион Борово (Бяла, Област Русе) и надграждане на общинските системи за разделно събиране на биоразградими битови отпадъци и последващото им рециклиране. Увеличаването на капацитета за компостиране в региона ще се осъществи чрез надграждане на съществуваща инсталация за компостиране със затворена система, в която ще протича активната фаза на разграждане. Проектът предвижда изграждането на затворено съоръжение за компостиране с капацитет от 3500 тона годишно. Закритото съоръжение за компостиране ще се изгради на територията на съществуващата Регионалната система за управление на отпадъците (РСУО) в Региона в местност Трапито, гр. Бяла.

Системите за разделно събиране във всяка една от общините в региона ще бъдат надградени със закупуване на съдове за разделно събиране на зелени и биоразградими битви отпадъци и със съоръжения за предварително третиране на място на разделно събраните градински и дървесни отпадъци. Надградените системи ще осигурят възможност за събиране на цялото количество образувани биоразградими битови отпадъци от населението на общините от региона. В рамките на проекта ще се доставят 6 бр. специализирани автомобили за разделно събиране, трактор и техника за третиране на градински и дървесни отпадъци Ще бъдат осигурени и 3 525 бр. съдове за разделно събиране на биоразградими битови отпадъци за всички общини от региона.

Изпълнението на дейностите ще допринесе за постигане на целите към 2030 г. за разделно събиране и рециклиране, както и за цялостното намаляване на количествата депонирани битови отпадъци в страната.

Проектът се изпълнява в рамките на процедура „Мерки за изграждане, разширяване и/или надграждане на общински/регионални системи за разделно събиране и рециклиране на биоразградими отпадъци“, приоритет „Отпадъци“ на ПОС 2021-2027 г.

Предвиденият срок за изпълнение на дейностите е 24 месеца.