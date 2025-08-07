Бяла ще надгради компостиращата инсталация за биоразградими битови отпадъци

Проектът се изпълнява по Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. и ще обслужва Регионална система за управление на отпадъците за регион Борово
Общият размер на инвестицията е 3,5 млн. лв. Безвъзмездната финансова помощ, осигурена от Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. (ПОС) е в размер на над 2,82 млн. лв.
Проектът е насочен към увеличаване на капацитета за компостиране в Регион Борово (Бяла, Област Русе) и надграждане на общинските системи за разделно събиране на биоразградими битови отпадъци и последващото им рециклиране. Увеличаването на капацитета за компостиране в региона ще се осъществи чрез надграждане на съществуваща инсталация за компостиране със затворена система, в която ще протича активната фаза на разграждане. Проектът предвижда изграждането на затворено съоръжение за компостиране с капацитет от 3500 тона годишно. Закритото съоръжение за компостиране ще се изгради на територията на съществуващата Регионалната система за управление на отпадъците (РСУО) в Региона в местност Трапито, гр. Бяла.
Системите за разделно събиране във всяка една от общините в региона ще бъдат надградени със закупуване на съдове за разделно събиране на зелени и биоразградими битви отпадъци и със съоръжения за предварително третиране на място на разделно събраните градински и дървесни отпадъци. Надградените системи ще осигурят възможност за събиране на цялото количество образувани биоразградими битови отпадъци от населението на общините от региона. В рамките на проекта ще се доставят 6 бр. специализирани автомобили за разделно събиране, трактор и техника за третиране на градински и дървесни отпадъци Ще бъдат осигурени и 3 525 бр. съдове за разделно събиране на биоразградими битови отпадъци за всички общини от региона.
Изпълнението на дейностите ще допринесе за постигане на целите към 2030 г. за разделно събиране и рециклиране, както и за цялостното намаляване на количествата депонирани битови отпадъци в страната.
Проектът се изпълнява в рамките на процедура „Мерки за изграждане, разширяване и/или надграждане на общински/регионални системи за разделно събиране и рециклиране на биоразградими отпадъци“, приоритет „Отпадъци“ на ПОС 2021-2027 г.
Предвиденият срок за изпълнение на дейностите е 24 месеца.