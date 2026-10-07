Кметът на Русе: Свързаността и трансграничното сътрудничество са ключът към развитието на Дунавския регион

Свързаността, икономическото развитие, трансграничното сътрудничество и намаляването на регионалните различия са сред ключовите въпроси, които определят бъдещето на дунавските градове. Това заяви днес кметът на община Русе Пенчо Милков, който участва в работната среща на националните координатори и координаторите на приоритетните области на Стратегията на Европейския съюз за Дунавския регион.

Събитието се провежда днес и утре в хотел „Рига“ и се организира от Българското председателство на Стратегията на ЕС за Дунавския регион, координирано от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Модератор на проявата е Вяра Минчева – Национален координатор на Стратегията на ЕС за Дунавския регион за България.

Приветствие към присъстващите поднесе Десислава Георгиева, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, която участва в срещата онлайн. Сред официалните гости са представители на Европейската комисия, на Програма Interreg „Дунавски регион“ и други организации от 14 държави.

Кметът подчерта, че Русе и Гюргево показват най-ясно значението на река Дунав като връзка между хора, икономики и институции. Според него големите европейски стратегии имат смисъл тогава, когато водят до конкретни резултати като по-добра инфраструктура, по-бързи транспортни връзки, повече инвестиции и работни места и повече възможности за младите хора. „Свързаността означава свързани икономики, институции, университети и бизнеси. Означава градове, които работят заедно, и хора, които могат свободно да общуват, да учат, да работят и да развиват своите идеи от двете страни на реката“, заяви Милков.

Той открои значението на връзката между местните власти, университетите и бизнеса за развитието на иновациите и конкурентоспособността на региона и подчерта, че Русе има потенциал да бъде активен център за научно и образователно сътрудничество по Дунав.

В рамките на дискусиите ще бъдат разгледани едни от най-важните въпроси за бъдещето на Дунавския регион, сред които ролята на университетите и научноизследователските мрежи, участието на младите хора в процесите на регионално сътрудничество, развитието на трансграничните партньорства и достъпът до европейско финансиране през програмния период 2028-2034 г. Форумът е от особено значение, тъй като поставя фокус и върху превръщането на стратегическите приоритети в конкретни проекти и инвестиции. Община Русе подкрепя инициативата като организира пешеходни обиколки на града за участниците в срещата.