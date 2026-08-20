Община Русе представи първия си в евро бюджет

Община Русе подложи на обществено обсъждане проекта за бюджет за 2026 година, който е първият, изготвен в евро. Той беше представен от кмета Пенчо Милков в зала „Св. Георги“ в сградата на местната администрация. В събитието участваха още заместник-кметовете Златомира Стефанова, Здравка Великова, Димитър Недев, Никола Лазаров и Борислав Рачев, председателят на Общинския съвет в Русе акад. Христо Белоев, директорът на дирекция „Финансово – стопански дейности“ Емилия Пенева, началникът на отдел „Бюджет“ Йоана Джамбазова, представители на общинската администрация, общински съветници и граждани.

Бюджетната рамка е в размер на 155 396 368 евро (с преходен остатък) и е с 2,5% повече от първоначално заложената за 2025 г. От тази сума 140 495 284 евро са за текущи дейности, а 14 901 084 евро – капиталов бюджет.

Представяйки основните параметри на бюджета, кметът подчерта, че проектът се фокусира върху качеството на живот на гражданите, финансовата стабилност и балансираното развитие на града и малките населени места. “Бюджетът е структуриран така, че да гарантира устойчивото предоставяне на публичните услуги, осигуряването на ресурс за инвестиции и изпълнението на ключови за Русе проекти. Сред водещите акценти са подобряването на техническата и социалната инфраструктура, грижата за уязвимите групи, подкрепата за културата и спорта и успешното приключване на 18 проекта по Плана за възстановяване и устойчивост”, заяви Милков.

През 2026 г. инвестиционната програма на общината включва над 270 обекта, без проектите, финансирани със средства от европейски програми.

Сред тях са благоустрояване на общински терен между ул. „Цариград“, механа „Русе“, гаражите и блоковете „Мургаш“ и „Георги Димитров“; основен ремонт на читалище „Васил Левски“, включително мерки за енергийна ефективност и нова ограда; изграждане на водопровод по бул. „Гоце Делчев“ от ул. „Генерал Кутузов“ до паметника „Русофили“, построяване на нова детска ясла и Дневен център за стари хора; оформяне на зони за паркиране по ул. „Киев“; ремонт и благоустрояване на гребната база в Николово; аварийно укрепване и възстановяване на короната на язовирната стена в Николово и на част от общинския път; мерки за енергийна ефективност на ДГ „Зора“; нова детска площадка в Парка на младежта за деца от 3 до 12 години; облагородяване на входното пространство на ж.к. „Чародейка – Г-Юг“ и др.

Милков изтъкна, че в програмата са включени още основен ремонт на стадион „Локомотив“ и залата за борба, изграждане на довеждащ водопровод и автоматизирана поливна система по крайбрежната ивица; на фонтан пред сградата на Общината; асансьор и платформа за достъпна среда в бившия Техникум по зърнопреработване; ремонт на фасади и покрив на общинската сграда на ул. „Цариброд“ №3, слънцезащитни съоръжения над детски площадки на площадите „Батенберг“ и „Дунав“; автоматична поливна система за тенис кортовете; рампи за достъпна среда и ново улично осветление по ул. „Прага“ и ул. „Орлово гнездо“.

„Бюджетът има и друга важна характеристика – той е инвестиционен“, заяви Милков и допълни, че през 2026 година Общината изпълнява 41 проекта с европейско финансиране на обща стойност над 36 млн. евро.

Предвидени са и средства за конкретни обекти и в кметствата на общината. Финансирането на малките населени места е увеличено със 7%, като бюджетите им достигат 3,5 млн. евро, което представлява 11% от местните приходи. В плановете влизат благоустрояване и инфраструктурни дейности, изграждане на сгради с местно значение, както и закупуване на техника във всички кметства.

Сред най-значимите разходи са предвидените за поддържане на чиста и добре подредена община. За дейност „Чистота“ са планирани 16 259 880 евро, а за озеленяване на ОП „Паркстрой“ - близо 553 779 евро. За ремонт на междублокови пространства и текущи аварийни ремонти на общинска собственост са отделени 2,2 млн. евро. ОП „Комунални дейности“ ще разполага с 22% повече финанси за подобряване инфраструктурата в Русе.

В информацията си пред присъстващите Милков открои, че са определени средства и за станции за мониторинг на качеството на въздуха, дооборудване на измервателната система, разработване на програма за качеството на атмосферния въздух, рециклиране на строителни и текстилни отпадъци и информационни кампании за правилното управление на отпадъците.

Образованието е сред най-големите бюджетни функции с 56 185 668 евро. Осигурен е допълнителен общински ресурс за ремонт и оборудване на класни стаи във връзка с преминаване на едносменен режим на обучение в СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“; за ремонт на покрив в ОУ „Васил Априлов“ в Хотанца; за ремонт на покрив и топлопровод в ОУ „Олимпи Панов“; за изграждане на допълнителни санитарни помещения в ОУ „Отец Паисий“; за оборудване и обзавеждане на новопостроен корпус в СУ „Васил Левски“ и за подпрограма „Модернизация на учебния процес. Планирани са още и ремонти на отоплителна инсталация в ДГ „Синчец“ в Средна кула, на покривите на сграда А на ДГ „Детелина“ и на ДГ „Снежанка“, както и оборудване на новопостроения филиал на ДГ „Радост“. В сравнение с 2025 г. са осигурени двойно повече общински средства за текущи дейности в образователната сфера, свързани с ремонти и оборудване в сгради на училища и детски градини.

„Този бюджет е силен и с това, че запазва социалния ангажимент на общината“, каза кметът и съобщи, че oбщинското финансиране за социалните дейности нараства с 9% през 2026 г. Ресурсът за домашния социален патронаж, който ще продължи да обслужва до 555 потребители, се увеличава с 12%. С 8% повече са и средствата за ОП „Социални дейности и услуги“. Планирана е подкрепа и за пенсионерските клубове и организациите на хора с увреждания.

Милков посочи, че през 2026 г. са отделени средства за скрининг тестове в амбулаторни условия за диагностика на Сънна апнея за граждани с постоянен адрес в община Русе; за медицински прегледи и диагностика на онкологични заболявания от специалисти на Комплексен онкологичен център - Русе на здравно неосигурени жени и с нисък социален статус, на многодетни майки на възраст от 30 до 50 години с постоянен адрес в община Русе; профилактика на гръбначни изкривявания при ученици от I до V клас и медицински прегледи на спортуващи деца и ученици. Ще продължат и програмите „Да опазим очите на децата“ и „Моите зъбки – здрави и бели“, както и Програмата „Асистирана репродукция“.

В бюджета е запазено финансовото подпомагане на всяко новородено дете в община Русе и еднократна финансова помощ на граждани със здравословни и битови проблеми.

По думите на кмета за развитие на културата финансите се увеличават с 11%, като допълнителният ресурс е насочен към юбилейното издание на Националната джаз среща и Културния календар, включително и събитията в кметствата. Програма Култура е запазена на нивото на 2025 г., но с 9% са повишени средствата за Клуба на дейците на културата и със 7,5% - за ремонти на читалищата.

За спорт са предвидени 637 978 евро, с 4% повече от предходната година. Ще бъдат подпомогнати над 60 спортни клуба, ще се подобрява общинската спортна база и ще се подготвят проекти за ремонт на инсталациите в плувния басейн на СУ „Майор Атанас Узунов“. Предвидено е изграждането на спортни игрища в ж.к. „Здравец“, ж.к. „Чародейка“ и на ул. „Алея Еделвайс“. Очаква се през 2026 г. да се оборудва и да започне дейност Многофункционалният плувен комплекс в Парка на младежта.

Запазват се безплатните пътувания във вътрешноградския транспорт за възрастни граждани, деца и ученици до 14 години. Работи се за поетапно въвеждане на „Синя зона“, за изграждане на „успокоени зони за движение /Зона 30/, обхващащи ул. „Юндола“, ул. „Петрохан“, ул. „Околчица“, ул. „Чипровци“ и ул. „Тича“ и др.

През 2026 г. ще бъдат въведени и нови технологии за комуникация с гражданите – AI чатбот в публичната част на сайта на общината и AI агент към системата за сигнали. По думите на Милков това е следваща стъпка към администрация, която трябва да бъде по-достъпна, по-бърза и по-удобна за хората.

„Бюджетът за 2026 година е бюджет на конкретните ангажименти. Той осигурява стабилност и дава възможност да инвестираме. Това е посоката, която предлагаме – стабилност, инвестиции и последователност“, заяви Милков.