В разгара на лятото: Продължава разпространението на западнонилска треска в Гърция

В разгара на лятото още пет гръцки общини регистрираха случаи на заразяване с вируса на Западен Нил, предаде Kathimerini. През последната седмица общият брой на засегнатите райони в страната достигна 45, включително 29 в Атика, според доклад на гръцката национална организация за обществено здраве EODY. Новозасегнатите общини са Дионисос, Петруполи и Калитея в Атика, Александрия в Иматия и Тива в Стерея Елада.

Девет допълнителни общини, макар и без случаи на заразяване при хора, бяха класифицирани като високорискови поради близостта до засегнатите райони, географското положение и данните от наблюдението на комари и животни.

Длъжностни лица отбелязаха, че районите с висок риск бързо са се превръщали в засегнати райони и преди, пише още гръцкото издание. ОЩЕ: Мицкоски изпусна контрола: Смъртен случай и епидемия от западнонилска треска в РСМ

Повечето хора нямат симптоми

Повечето заразени хора не показват симптоми; проучванията показват, че за всеки случай, засягащ централната нервна система, се наблюдават приблизително 140 асимптоматични или леко симптоматични инфекции. Честите симптоми включват треска, главоболие, мускулни и ставни болки, умора, обрив, гадене, повръщане или диария.

Хората над 50 години, имунокомпрометираните и тези с придружаващи заболявания са изправени пред най-висок риск от тежко заболяване. ОЩЕ: Проф. Кантарджиев за западнонилската треска: Хора се връщат от Гърция с болки в мускулите